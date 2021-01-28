Суд отменил скандальную новую редакцию украинского правописания / 24 канал

Окружной административный суд города столицы Украины отменил постановление Кабмина об утверждении новой редакции украинского правописания.

Об этом написал украинский адвокат и податель иска об отмене Ростислав Кравец на своем Telegram-канале.

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