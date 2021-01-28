Суд отменил скандальную новую редакцию украинского правописания

Постановление Кабмина было отменено Окружным административным судом Киева.
Окружной административный суд города столицы Украины отменил постановление Кабмина об утверждении новой редакции украинского правописания.
Об этом написал украинский адвокат и податель иска об отмене Ростислав Кравец на своем Telegram-канале.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 3 июня 2019 года в Украине вступила в силу новая редакция украинского правописания.
- Как утверждали разработчики, что такая редакция направлена на значительное уменьшение русскоязычных слов. В новом правописании больше украинских вариантов, также вернулись некоторые особенности правописания 1928 года (так называемой "скрыпниковки").
- Кроме того, новый документ внес ряд изменений относительно написания слов иностранного происхождения (по типу параллельного употребления "ф" и "т" в словах греческого происхождения: кафедра и катедра, міфологія и мітологія).
- Новая редакция правописания вызвала большой резонанс и протесты в обществе (в том числе и из-за того, что она легитимизировала в украинском языке различные феминитивы).
Автор: Дмитрий Видоменко