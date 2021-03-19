Суд снял бан с книги о Стусе и обязал Медведчука заплатить автору

Книга о Стусе, которую написал Кипиани, больше не запрещена.
В Киеве Апелляционный суд почти полностью удовлетворил жалобу журналиста, историка и публициста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat на решение суда первой инстанции относительно тиража книги о писателе Василии Стусе Справа Василя Стуса, в которой есть упоминание о главе политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и куме президента РФ Владимира Путина Викторе Медведчуке.
Судьи решили отменить все запреты, наложенные на тираж, кроме одного – в книге не разрешили оставлять утверждение о том, что предоставление адвоката для Стуса было согласовано с Комитетом госбезопасности СССР, сообщает УНИАН.
По данным агентства, суд также решил, что Медведчук должен вернуть Кипиани и Vivat часть уплаченного судебного сбора – это 868 гривен.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram поделился, что поддерживает решение апелляционного суда.
"Решение апелляционного суда... считаю полностью законным, вполне логичным и справедливым", – написал чиновник.
- Напомним, Виктор Медведчук был адвокатом Василия Стуса. В 2019 году издательство Vivat выпустило книгу Вахтанга Кипиани Справа Василя Стуса.
- Политик обратился в Дарницкий райсуд Киева – утверждал, что некоторые фразы из книги унижают его честь и достоинство.
- Позже – 19 октября 2020 года – столичный суд решил, что тираж книги Кипиани должен быть запрещен. Кроме того, было принято решение вырезать из книги ряд фраз.