Суд снял бан с книги о Стусе и обязал Медведчука заплатить автору

Справа Василя Стуса / УНИАН

В Киеве Апелляционный суд почти полностью удовлетворил жалобу журналиста, историка и публициста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat на решение суда первой инстанции относительно тиража книги о писателе Василии Стусе Справа Василя Стуса, в которой есть упоминание о главе политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и куме президента РФ Владимира Путина Викторе Медведчуке.

Судьи решили отменить все запреты, наложенные на тираж, кроме одного – в книге не разрешили оставлять утверждение о том, что предоставление адвоката для Стуса было согласовано с Комитетом госбезопасности СССР, сообщает УНИАН.

По данным агентства, суд также решил, что Медведчук должен вернуть Кипиани и Vivat часть уплаченного судебного сбора – это 868 гривен.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram поделился, что поддерживает решение апелляционного суда.

"Решение апелляционного суда... считаю полностью законным, вполне логичным и справедливым", – написал чиновник.