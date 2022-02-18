УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Судьи продолжают участвовать в рейдерских захватах - правозащитники

18 февраля 2022, 19:49

Молоток, суд
УНИАН

ГО "Центр защиты инвалидов" сообщил о новых подробностях резонансного рейдерского захвата, который привлёк внимание общественности и самого Президента Владимира Зеленского.

В процесс рейдерства активно включился судейских корпус Украины. Адвокат Борисичев Геннадий сообщил, что юридическая команда добилась больших успехов в борьбе с рейдерами, пишет delo.

"Мы добились позитивного решения антирейдерской комиссии. Министр Юстиции Украины Малюська Д.Л. подписал Приказ от 28.12.2021 года, который отменяет все незаконные действия "чёрных регистраторов. Так же, на основании наших системных жалоб, Офисом Генерального Прокурора Украины была инициирована проверка деятельности правоохранителей Одессы. По результатам проверки были выявлены грубые нарушения. На данный момент все уголовные производства из Одессы переданы в Киев Главному Следственному Управлению" "Судебная ветвь власти давно стала инструментом в руках рейдеров. Пристального внимания заслуживают судьи: Иванов Э.А. из Одесского административного суда, судья Железная С.П. из Хозяйственного суда, судья Гусева Н.Д. с г. АрцизаОдесской области, судья Винская Н.В. из Коминтерновского района Одесской области, судья Бутенко А.В. из Одесского Окружного суда, которые выносили заведомо неправосудные решения, которыми арестовывали имущество организации на основании фиктивных документов", - сообщила адвокат Яна Хоменко.

Глава ГО "Центр защиты инвалидов" Аркадий Чёрный обеспокоен уровнем вовлечённости государства в коррупционные и бандитские схемы в Украине. По его словам, после 20 лет проживания в США, контрастно ощущается незащищённость юридических лиц перед таким явлением как рейдерство.

viber
Сейчас вы просматриваете новость «Судьи продолжают участвовать в рейдерских захватах - правозащитники». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Неожиданная прибыль и удача в деньгах: кому из знаков посчастливится в конце февраляНеожиданная прибыль и удача в деньгах: кому из знаков посчастливится в конце февраля Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2022: Ракам – исполнение мечты, Стрельцам – накал страстей, Водолеям – успехГороскоп на сегодня, 16 февраля 2022: Ракам – исполнение мечты, Стрельцам – накал страстей, Водолеям – успех Приметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду Ракетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение РоссииРакетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение России Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в УкраинеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине
20:14

"Мы вас ждем, мы создадим все условия": Верещук призвала украинцев бежать с "ЛДНР"

20:10

Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы заставит орхидею цвестиВидео

20:05

ВСУ не готовят нападение на Донбассе - Данилов

20:04

"Способствует деградации общества": в Украине требуют запретить TikTok

20:01

У Зеленского не исключают провокаций в ОРДЛО во время "эвакуации"

Реклама
19:55

Предлог для операции против Украины: в Госдепе объяснили внезапную эвакуацию с "ДНР" и "ЛНР"

19:49

Судьи продолжают участвовать в рейдерских захватах - правозащитники

19:33

Сирены, огромные очереди и сбой связи: что сейчас происходит в ОРДЛОВидео

19:08

"Тело могли подбросить": жена пропавшего военного на Ровенщине считает, что его убили

19:00

Путин пообещал по 10 тысяч рублей эвакуированным из ОРДЛО

18:49

Байден готовит срочное обращение на фоне обострения ситуации на ДонбассеВидео

18:33

Член жюри нацотбора на Евровидение уволился после скандалаВидео

18:31

Обострение на Донбассе: Залужный обратился к жителям ОРДЛО

18:12

Узнали из новостей: в России заявили, что ничего не знали об эвакуации людей из "ЛДНР"Видео

17:48

Украинские депутаты подняли себе зарплаты: сколько будут получатьВидео

17:37

Девятиклассник забил до смерти 55-летнюю женщину за сигарету, а его отец спрятал телоВидео

17:35

РФ создает почву для вторжения: США раскрыли сценарий агрессии РФВидео

17:31

День весеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

17:13

Зачем в "ЛДНР" заявили об эвакуации населениямнение

17:06

Пандемия существенно изменила цены на жилье в Украине: какой прогноз на будущееВидео

Реклама
16:50

Украинцам светит снижение платежей: как и когда изменятся газовые квитанцииВидео

16:42

Украинцы в корне изменили свой рацион: чего стали есть намного меньшеВидео

16:23

Главари "ДНР" и "ЛНР" объявили об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию: ответ МИД Украины

16:09

Магнитная буря 20-24 февраля 2022: график, влияние и что делать

16:04

Чернобыльскую зону закрыли для туристов: причинаВидео

15:59

Путин ответил Зеленскому: Украина должна начать переговоры с "ЛДНР"Видео

15:43

Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине

15:30

Украине угрожает 200-тысячная армия: в США увидели увеличение числа войск РФВидео

15:26

"Пацан сказал - пацан сделал" и "по понятиям": Лавров объяснил всю суть российской дипломатии

15:19

Новолуние в марте 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

15:16

Топливо в Украине взлетело в цене до небесВидео

14:58

Безумный ветер и дождь со снегом: какой будет погода в Украине на выходных

14:54

На Донбассе "легла" связь Vodafone: в МВД раскрыли детали диверсииВидео

14:46

Оккупанты обстреляли гумконвой ООН на Донбассе: огнем накрыли и город СчастьеВидео

14:41

В Польше нашли тело 42-летней украинки: труп лежал в сточной канавеВидео

14:26

Путину грозит дворцовый переворот: эксперт назвал сроки развязки ситуации вокруг Украины

14:15

Мясо по 220 грн за кило: в Украине резко подорожала говядина

14:12

"Невидимый" вирус: в Минздраве рассказали об обнаруженных в Украине новых подвидах ОмикронаВидео

14:04

Мир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров познакомится с необычной моделью и пойдет на мировой рекорд

13:47

"Надо немного подождать и вакцинироваться": Ляшко заявил о готовности отменить карантин в УкраинеВидео

Реклама
13:43

Загадочная смерть подростков: на Луганщине нашли мертвыми школьницу и молодого парня

13:20

В РФ пропагандистам выдали "темник" о войне на Донбассе: журналист раскрыл план Кремля

13:17

Дорожники Львовщины сосредоточат усилия на "Большой стройке" трасс к карпатским горам

13:00

Гороскоп на завтра, 19 февраля 2022: Близнецам - деньги, Девам – козни недругов, Стрельцам – семейные проблемыВидео

12:52

"Если не покупать, то нормальная цена": украинцы ужаснулись стоимостью овощей в супермаркетахВидео

12:44

Гарантии для Украины: у Путина ответили Зеленскому и предложили учитывать интересы остальныхВидео

12:30

Вся 40-миллионная страна должна встречать врага в случае вторжения РФ – ГалушкинВидео

12:10

"Что за тигрица": Юлия Санина поманила фанатов своими прелестями в купальнике

11:59

"Расслабьтесь": молдавский самолет оставил "послание" у границ УкраиныВидео

11:58

Приметы на 19 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять