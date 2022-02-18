Судьи продолжают участвовать в рейдерских захватах - правозащитники

УНИАН

ГО "Центр защиты инвалидов" сообщил о новых подробностях резонансного рейдерского захвата, который привлёк внимание общественности и самого Президента Владимира Зеленского.

В процесс рейдерства активно включился судейских корпус Украины. Адвокат Борисичев Геннадий сообщил, что юридическая команда добилась больших успехов в борьбе с рейдерами, пишет delo.

"Мы добились позитивного решения антирейдерской комиссии. Министр Юстиции Украины Малюська Д.Л. подписал Приказ от 28.12.2021 года, который отменяет все незаконные действия "чёрных регистраторов. Так же, на основании наших системных жалоб, Офисом Генерального Прокурора Украины была инициирована проверка деятельности правоохранителей Одессы. По результатам проверки были выявлены грубые нарушения. На данный момент все уголовные производства из Одессы переданы в Киев Главному Следственному Управлению" "Судебная ветвь власти давно стала инструментом в руках рейдеров. Пристального внимания заслуживают судьи: Иванов Э.А. из Одесского административного суда, судья Железная С.П. из Хозяйственного суда, судья Гусева Н.Д. с г. АрцизаОдесской области, судья Винская Н.В. из Коминтерновского района Одесской области, судья Бутенко А.В. из Одесского Окружного суда, которые выносили заведомо неправосудные решения, которыми арестовывали имущество организации на основании фиктивных документов", - сообщила адвокат Яна Хоменко.

Глава ГО "Центр защиты инвалидов" Аркадий Чёрный обеспокоен уровнем вовлечённости государства в коррупционные и бандитские схемы в Украине. По его словам, после 20 лет проживания в США, контрастно ощущается незащищённость юридических лиц перед таким явлением как рейдерство.