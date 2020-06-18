Sustainalytics впервые оценило Метинвест: украинская компания в топ-10 из 140

Sustainalytics оценило Метинвест / 062.ua

Влиятельное независимое аналитическое агентство Sustainalytics предоставило комплексную оценку эффективности деятельности международной вертикально интегрированной группы горно-металлургических компаний "Метинвест" в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG), присвоив ей высокое 9 место среди 140 мировых металлургических компаний.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", Sustainalytics впервые оценивало эффективность работы группы "Метинвест" по критериям ESG, используя методологию оценки рисков ESG.

Такая оценка является показателем неуправляемых рисков в области ESG и проводится по абсолютной шкале от 0 до 100. В то же время более низкий показатель свидетельствует о меньшем количестве неуправляемых рисков. Так, оценка рисков ESG для "Метинвеста" составляет 32.0 балла. Агентство Sustainalytics признало сильным управление материальными аспектами ESG "Метинвеста" несмотря на то, что риск возникновения материальных финансовых последствий, обусловленных факторами ESG, оценили как высокий (вследствие значительного влияния металлургической промышленности в целом).

При этом, по результатам исследования, "Метинвест" получил высокую оценку за качество управления человеческим капиталом, охрану труда и промышленную безопасность, а также взаимодействие с местными сообществами.

Кроме того, в своем отчете Sustainalytics высоко оценило корпоративное управление группой и отметило соблюдение ею высоких стандартов бизнес-этики. В сравнительном рейтинге "Метинвест" заняла девятое место среди 140 мировых металлургических компаний, оцененных агентством Sustainalytics.

"Мы признаем, что горнодобывающая промышленность и металлургия всегда имеют высокий уровень влияния на окружающую среду и большие риски, чем у многих других отраслей. "Метинвест" постоянно учитывает экологические, социальные и управленческие факторы в своих бизнес-решениях, поэтому мы запустили нашу первую внешнюю оценку в области ESG как часть нашего стремления к прозрачности ведения бизнеса. Мы считаем, что оценка нашей эффективности по критериям ESG помогает нам лучше понять сильные и слабые стороны для дальнейшего устойчивого развития. Мы получили обратную связь и оценили, как можем создать более надежные институты управления рисками, чтобы обеспечить дальнейшее лидерство группы "Метинвест" в отрасли", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

В то же время директор по корпоративным финансам и казначейству группы "Метинвест" Александр Любарев надеется, что полученные результаты помогут компании более эффективно распределять средства.

"Темы ESG приобретают все большее значение в мире для всех групп заинтересованных сторон, включая кредиторов. Мы считаем, что рейтинг, который предоставило группе "Метинвест" агентство Sustainalytics, поможет облегчить процесс принятия решений относительно распределения средств для наших нынешних и будущих кредиторов и инвесторов", - отметил он.