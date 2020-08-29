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Таксуют нелегально: что ждет Uber, Uklon и Bolt в Украине

29 августа 2020, 17:11

Водителей, работающих в службах такси, заставят покупать патент.

такси
В Украине реформируют сферу такси / obozrevatel.com

По словам директора автомобильного директората Мининфраструктуры Гамлета Погосяна, популярные службы пассажирских перевозок Bolt, Uber и Uklon сейчас работают вне закона.

Как рассказал он в эфире телеканала Дом, реформа призвана вывести их из тени, при этом соответствующий законопроект вынесен на обсуждение.

Чиновник подчеркнул, что водителей, работающих в альтернативных службах такси, заставят покупать патент. Его стоимость будет привязана к минимальной зарплате и составит около 5000 гривен в год.

"Нами придуман способ… Чтобы они (водители) могли осуществлять деятельность законно, вводим такое понятие как патент… Водитель покупает патент, стоимость будет зафиксирована на уровне минимальной зарплаты. Пакет можно приобрести на год или на месяц", — отметил Погосян.

В то же время для владельцев электромобилей стоимость патента будет снижена вдвое с целью стимулировать экологически дружественное такси.

Погосян добавил, что кроме покупки патента, перевозчику придется регулярно проходить техосмотр автомобиля, оформлять страховку. Контролировать наличие всех этих документов поручено Укртрансбезопасности.

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Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры разработали законопроект, который внесет существенные изменения в регулирование работы службы такси в Украине.

новости Украины такси Министерство инфраструктуры
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