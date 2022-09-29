Танк и три КамАЗа снарядов: житель Черниговщины передал ВСУ вражеской техники на целое подразделение

Павел Струк передал ВСУ много вражеско техники / Фото nsju.org, Telegram

Житель села Синдаревское Нежинского района Черниговской области Павел Струк разыскивал брошенную российскую военную технику и передавал ее Вооруженным силам Украины. В частности, мужчина нашел для украинских защитников российские БМП, танк, броневик Тайфун, бензовоз, санитарную машину, БАТ для рытья окопов и три КамАЗа снарядов.

Во время начала российского вторжения Павел Струк был в Нежине. В родное село его подвезла племянница. Когда он вернулся домой, то увидел колонны российской техники. Впоследствии Павел заметил, что одна из БМП оккупантов заглохла. Мужчина решил ее захватить, чтобы передать ВСУ. Тогда он позвонил своему свату, который является военным в Нежине, пишет сайт Национального союза журналистов Украины.

2 марта мужчина заметил, что из Бахмача на Круты по полевым дорогам, в обход села, шли россияне. В этой колонне было около 800 танков и другой техники. ВСУ взорвали мост, поэтому часть техники не успела проехать.

"Как раз наши взорвали мост возле Валентинтиевого. Думаю, пойду, не вся их техника успела проскочить, что-то должно остаться... У меня есть бинокль. Смотрю, кацапов не видно. И какая-то техника стоит... Оказалось, действительно танк, Т-72, правда, снаружи немного обгорелый. Где-то нарвался, обстреляли. Танкистов нет. Зато весь боекомплект на месте и исправные аккумуляторы", - рассказал мужчина.

Он позвонил свату, а сам тем временем сторожил военную технику, чтобы никто не украл находку.

Павел говорит, что он не рассчитывает ни на какие награды, однако хотел бы, чтобы наградили его свата, который под обстрелами забирал российскую технику.

"Он служит и дальше по контракту, уже и на передке побывал. Честно, я ни о каких наградах и не думал, когда искал эту технику. И никогда бы и не рассказал об этом. Вызвался потому, что за свата обидно. Мы столько с ним намотались, чтобы все доставить нашим. Снаряды летают, а мы делаем свое дело", – рассказал мужчина.

Как сообщал Главред, с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля Силы обороны Украины захватили свыше двух тысяч единиц российской военной техники. Чуть более полутысячи бронемашин и вооружения попали в руки защитников во время контрнаступления, которое продолжается в течение последнего месяца.

Отметим, Вооруженные силы Украины захватили в том числе и элитный трофей - лучший боевой танк российской армии Т-90М Прорыв. Боевая машина оснащена комплексом средств снижения заметности (КССЗ), также известным под названием Накидка.

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