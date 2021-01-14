Тарифный "майдан": в Украине вспыхнули новые бунты из-за роста коммуналки

Протесты на Прикарпатье / Поліція Івано-Франківської області

В четверг, 14 января, в Украине проходят новые протесты из-за подорожания коммунальных тарифов.

В Ужгороде более сотни местных жителей вышли на акцию протеста против повышения тарифов на газ и его транспортировку, сообщает канал 112 Украина.

По словам местных жителей, цены в платежках за газ просто заоблачные и оплатить их невозможно. Люди уверяют, что будут выходить на акции протеста до тех пор, пока цены на газ не уменьшатся.

Возле здания Закарпатской ОГА к митингующим уже вышел заместитель председателя ОГА. Сейчас люди общаются с ним. Они требуют снижения тарифов, чтобы именно сегодня собрали внеочередное заседание сессии и написать обращение к президенту и ВР со своими требованиями. Пока никакого решения нет.

В то же время на Прикарпатье люди также вышли на протест.

В селе Ямница протестующие заблокировали движение транспорта автомобильной трассой национального значения. Протестуют из-за высоких цен на газ, рассказали в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители уверяют, что общественный порядок в месте перекрытия движения транспорта обеспечен.

/ Поліція Івано-Франківської області

Возле Полтавской ОГА люди устроили протест во время заседания сессии облсовета.

/ zmist.pl.ua

На нее пригласили руководителей газораспределительных фирм и представителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает Zmist.pl.ua.

/ zmist.pl.ua

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Напомним, ранее во многих городах Украины состоялись массовые акции протеста из-за роста тарифов на ЖКХ. Протестующие перекрывали автомобильные трассы.