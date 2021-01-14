Тарифный "майдан": в Украине вспыхнули новые бунты из-за роста коммуналки

Люди перекрывают автомобильные трассы в знак протеста.
В четверг, 14 января, в Украине проходят новые протесты из-за подорожания коммунальных тарифов.
В Ужгороде более сотни местных жителей вышли на акцию протеста против повышения тарифов на газ и его транспортировку, сообщает канал 112 Украина.
По словам местных жителей, цены в платежках за газ просто заоблачные и оплатить их невозможно. Люди уверяют, что будут выходить на акции протеста до тех пор, пока цены на газ не уменьшатся.
Возле здания Закарпатской ОГА к митингующим уже вышел заместитель председателя ОГА. Сейчас люди общаются с ним. Они требуют снижения тарифов, чтобы именно сегодня собрали внеочередное заседание сессии и написать обращение к президенту и ВР со своими требованиями. Пока никакого решения нет.
В то же время на Прикарпатье люди также вышли на протест.
В селе Ямница протестующие заблокировали движение транспорта автомобильной трассой национального значения. Протестуют из-за высоких цен на газ, рассказали в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
Правоохранители уверяют, что общественный порядок в месте перекрытия движения транспорта обеспечен.
Возле Полтавской ОГА люди устроили протест во время заседания сессии облсовета.
На нее пригласили руководителей газораспределительных фирм и представителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает Zmist.pl.ua.
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Напомним, ранее во многих городах Украины состоялись массовые акции протеста из-за роста тарифов на ЖКХ. Протестующие перекрывали автомобильные трассы.