Тела не опознать: Россия лишилась целого танкового батальона "освободителей"

Россия лишилась целого танкового батальона "освободителей" / Фото Pravda_Gerashchenko

В ходе ведения боевых действий в Украине практически полностью уничтожен танковый батальон 752-ого мотострелкового полка (в/ч 34670, Солоти) 3-й мотострелковой дивизии.

Потери танкистов составили: около 80 человек убитыми и больше 30 ранеными, сообщил журналист Роман Цимбылюк на своей страничке в Facebook.

"Большинство тел погибших военнослужащих сильно обгорели, их очень трудно опознать", - отметил Цимбалюк.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что украинским военным в ходе боев с российскими оккупантами удалось захватить редкий трофей. Речь идет о новой портативной системе спутниковой связи Аурига-1.2В. При помощи такого устройства можно подключиться к закрытым каналам связи при любой погоде.

Читайте такжеУкраина выиграла первый бой за Киев, но расслабляться не стоит: Резников предупредил о новых рискахСоветник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что в ходе зачистки Киевской области от оккупантов РФ в поселке Дмитровка ВСУ совершили героический поступок. Два украинских танка разнесли усиленную танковую роту врага – 10 танков и воздушно-десантный батальон. Противник вынужден был отступить.

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