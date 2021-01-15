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"Теплая ванна" для президента: эксперт оценил правдивость рейтингов Зеленского

15 января 2021, 02:51
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Зеленский становится похожим на Порошенко, который рисовал себе "перемоги", считает Юрий Романенко.

Владимир Зеленский
У Зеленского - особая тяга к лести и овациям / Пресс-служба Владимира Зеленского

Высокие рейтинги президента Украины Владимира Зеленского – это лишь иллюзия, на самом деле никакой поддержки у него нет. Социологи и социальные сети искажают реальную картину, но Зеленский не хочет знать правду, чтобы "не испортить самому себе настроение".

Такое мнение высказал сооснователь аналитического центра Украинский институт будущего Юрий Романенко в комментарии Главреду.

"Зеленский становится похожим на Порошенко, который рисовал себе "перемоги" через телевизионный ящик в виде "армовира", а вся его шобла кричала, что у нас великий правитель. В итоге, Порошенко сам в это поверил, но в результате эта "теплая ванна" привела его к оглушительному поражению", - отметил Романенко.

Он считает, что в такую же "теплую ванну" посадили и Зеленского.

"Он (Зеленский, - ред.) не сопротивлялся – он ее хотел. Его психотип предполагает особую тягу к лести, овациям и тому подобному. Он мыслит эмоционально и эмоционально все воспринимает. Его окружение этим пользуется, чтобы манипулировать им. Зеленскому просто не дают плохих новостей, в том числе и с помощью правдивой социологии", - добавил эксперт.

При этом если бы президент хотел знать, как обстоят дела в действительности, он бы выходил в народ и задавал вопросы.

"Но Зеленский предпочитает одностороннюю коммуникацию, а, точнее, политическую самоизоляцию, ключевая задача которой – не испортить самому себе настроение", - резюмировал Романенко.

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Результаты опросов в Украине

  • Согласно последнему опросу КМИС, Владимир Зеленский теряет популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
  • Если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.Как свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг, Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
  • При этом во втором туре выборов в 2019 году Зеленский получил 73,22% голосов избирателей.
  • Президент Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова.
  • Политолог, историк, руководитель фонда Украинская политика Кость Бондаренко назвал условие для свержения Зеленского.

Владимир Зеленский Юрий Романенко новости Украины
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