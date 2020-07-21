"В плохом состоянии": луцкий террорист шокировал заявлением о раненом

Терорист заявил, что люди "в плохом состоянии" - фото volyn24.com

Луцкий террорист Максим Кривош пообщался с журналистами НТА и заявил, что в захваченном им автобусе есть раненый, а также беременная женщина и ребенок.

Кроме этого, преступник заявил, что люди находятся "в плохом состоянии".

Кривош настаивает на исполнении своих требований.

"К написанному мне добавить нечего. Эти требования выполняются - я отпускаю людей. Полиция не идет мне на встречу. Ни одного шага я не видел, одни провокации. Заложники в плохом состоянии. Полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок. Что вам еще интересно ... Ни один г****н, из тех перечисленных мной, не выложил в сеть видеообращение, о котором я просил", - сказал Кривош.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.