Тернополь не будет менять решение о присвоении стадиону имени Шухевича

Тернопольские власти несмотря на громкие заявления Израиля и Польши решили не отменять свое решение о присвоении городскому стадиону имени командира УПА.
Тернопольская власть не намерена отменять свое решение о присвоении городскому стадиону имени командира УПА Романа Шухевича, несмотря на призыв неправительственной организации "Центр Симона Визенталя", занимающаяся защитой прав человека, борьбой с терроризмом, антисемитизмом и изучением Холокоста.
"Нет, не будет (отменять свое решение)", - сказали в пресс-службе Тернопольского горсовета в комментарии Українським Новинам.
В ведомстве также отметили, что возле стадиона, названного в честь Шухевича, находится и одноименная улица (Романа Шухевича), "названная еще депутатами первого демократического созыва".
Скандал с переименованием стадиона в Тернополе – о чем сообщалось ранее:
- Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразил недовольство переименованием центрального стадиона в Тернополе в городской стадион имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича. Лион в своем Twitter от лица Израиля потребовал немедленно отменить решение о присвоении стадиону имени Шухевича.
- В МИД Украины прокомментировали требование посла Израиля немедленно отменить решение о присвоении стадиону имени Шухевича в Тернополе и назвали сохранение национальной памяти украинского народа одним из приоритетов государственной политики нашей страны.
- Польский Институт национальной памяти выразил протест против присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича.
Автор: Адриана Бубновская