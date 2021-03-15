Тернополь не будет менять решение о присвоении стадиону имени Шухевича / АрміяInform

Тернопольская власть не намерена отменять свое решение о присвоении городскому стадиону имени командира УПА Романа Шухевича, несмотря на призыв неправительственной организации "Центр Симона Визенталя", занимающаяся защитой прав человека, борьбой с терроризмом, антисемитизмом и изучением Холокоста.

"Нет, не будет (отменять свое решение)", - сказали в пресс-службе Тернопольского горсовета в комментарии Українським Новинам.

В ведомстве также отметили, что возле стадиона, названного в честь Шухевича, находится и одноименная улица (Романа Шухевича), "названная еще депутатами первого демократического созыва".

Скандал с переименованием стадиона в Тернополе – о чем сообщалось ранее: