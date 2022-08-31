Только если будут в котле: эксперт объяснил, когда РФ может вывести войска с ЗАЭС

Российские оккупанты добровольно не покинут территорию ЗАЭС / Фото УНИАН

Россия может вывести войска с территории Запорожской АЭС только в случае их окружения украинскими военными. Такое мнение в интервью Главреду выразил энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Если войска, расположенные на ЗАЭС, окажутся в окружении или полуокружении, то, безусловно, они будут выведены со станции", - заявил Рябцев.

И добавил, что после взятия украинскими войсками Херсона, очень многое будет определено и для всей группировки российских войск, которые находятся на части Запорожской области, а потому российскому командованию придется принять такое решение.

В то же время, уточнил Рябцев, Россия в ближайшее время не согласится на создание демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС.

"Россия на это не пойдет. Потому что очень уж замечательные условия у нее созданы для размещения на Запорожской АЭС и боекомплекта, и подразделений, и тяжелых вооружений. Ведь понятно, что если украинские артиллеристы и могут ударить по батарее "Града" или "Урагана", которая расположена в 10-15 километрах от ядерных блоков, то если обстрел украинских позиций будет вестись непосредственно со двора ЗАЭС, туда никто никаких "ответок" направлять не будет. Ведь это слишком опасно", - пояснил Рябцев.

Также, считает эксперт, даже при прямом попадании снаряда или ракеты в ядерный энергоблок, ничего ужасного произойти не должно, потому как они построены с учетом возможности таких попаданий.

"Тем не менее, зная, что все войска, размещенные на ЗАЭС, будут защищены, Российская Федерация ни за что не пойдет на то, чтобы создать там демилитаризованную зону", - резюмировал Рябцев.

Как сообщал Главред, утром в среду, 31 августа, миссия МАГАТЭ выехала из столицы Украины и отправилась в сторону Запорожской атомной электростанции, которую удерживают российские оккупанты. Члены миссии движутся по автоколонне. Эксперты поедут на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

Также сообщалось, что по данным американского института исследования войны, российские оккупанты будут мешать членам миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провести инспекцию и обнаружить все нарушения на Запорожской атомной электростанции и будут использовать для этого тактику Ирана.

МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС - новости: