Тотальный карантин: в Кабмине рассказали о подготовке "плана Б"

Карантин в Украине могут усилить / УНИАН

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о подготовке к введению в Украине жесткого карантина из-за эпидемии коронавируса.

В эфире канала Украина 24 он рассказал об отличиях нынешнего карантина от того, который был раньше.

Министр Кабмина подчеркнул, что пока нет четкого сценария относительно дальнейших карантинных ограничений из-за COVID-19, однако сейчас с экспертной средой обсуждаются различные варианты относительно "плана Б" на случай, если карантин выходного дня не сработает.

"Премьер-министр написал максимум из того, что смог сделать, то есть с экспертной средой обсуждаются разные варианты. Пока нет четкого сценария, я думаю, что не стоит комментировать", - подчеркнул представитель Кабмина.

Он напомнил о том, что в Украине отошли от карантина регионального, или "принципа светофора", когда существовали красная, оранжевая и зеленая зоны.

"Сейчас действуют ограничения карантинного для, присущего оранжевой зоне. Плюс мы дали возможность местным ТЭБ и ЧС внедрять меры, характерные для красной зоны", — добавил Немчинов.

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Карантин выходного дня в Украине: