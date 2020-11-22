Тотальный карантин: в Кабмине рассказали о подготовке "плана Б"

Обсуждаются разные варианты ужесточения карантина, подчеркнул Олег Немчинов.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о подготовке к введению в Украине жесткого карантина из-за эпидемии коронавируса.
В эфире канала Украина 24 он рассказал об отличиях нынешнего карантина от того, который был раньше.
Министр Кабмина подчеркнул, что пока нет четкого сценария относительно дальнейших карантинных ограничений из-за COVID-19, однако сейчас с экспертной средой обсуждаются различные варианты относительно "плана Б" на случай, если карантин выходного дня не сработает.
"Премьер-министр написал максимум из того, что смог сделать, то есть с экспертной средой обсуждаются разные варианты. Пока нет четкого сценария, я думаю, что не стоит комментировать", - подчеркнул представитель Кабмина.
Он напомнил о том, что в Украине отошли от карантина регионального, или "принципа светофора", когда существовали красная, оранжевая и зеленая зоны.
"Сейчас действуют ограничения карантинного для, присущего оранжевой зоне. Плюс мы дали возможность местным ТЭБ и ЧС внедрять меры, характерные для красной зоны", — добавил Немчинов.
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.