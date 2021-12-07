УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Трагедия в Житомире: двух студентов достали из озера мертвыми

7 декабря 2021, 21:31

Сейчас в полиции рассматривают все версии – от самоубийства до убийства.

Детей нашли мертвыми / скриншот ТСН

В Житомире двух пропавших студентов нашли мертвыми в озере. 18-летний Назар и 20-летний Ярослав - исчезли в воскресенье, 5 декабря, ребята не вернулись на ночь в общежитие.

Их сразу начали искать у друзей и знакомых, но студенты пропали без следа. На следующий день поисков вещи студентов нашли возле технического водоема колледжа. А потом со дна озера водолазы подняли и тела студентов.

Что известно о студентах

Оба учились на механиков, жили в общежитии в одной комнате. В последний раз их видели в воскресенье после обеда на одной из житомирских улиц.

Ребята предупредили, что идут гулять. Тревогу первым забил их сосед по комнате. Говорит, общежитие должно было закрываться на ночь, а Назара и Ярослава все не было, так что позвонил им. В ответ – длинные гудки.

"Начал искать, звонил по телефону всем, с ребятами искали, ездили в город, по территории ходили. Такого не было, они постоянно берут трубку, а это вызов идет, а трубку никто не берет", - рассказывает сосед ребят, передает ТСН.

Реклама

Студентов искали всю ночь

Пропавших искали всю ночь, обзвонили больницы, надеялись, ребята просто загуляли.

В полицию сообщили только утром. Случайно из окна на кухне общежития друзья пропавших парней увидели их вещи, лежавшие на берегу пруда. О находке сразу сообщили преподавателям.

"Курточка Ярика желтая, ребята сразу прибежали сюда, посмотрели. Это их вещи. Курточки их, рюкзак Назара, телефон, кошелек", – добавляет сосед.

Это технический водоем, используемый в колледже на случай пожара. Глубина – три метра. Лед здесь был проломлен в нескольких местах. Следователи заподозрили, что студенты провалились.

Что говорят в полиции

Сейчас в полиции рассматривают все версии – от самоубийства до убийства.

Предварительная причина гибели студентов - утопление. Есть ли на телах следы насильственной смерти, эксперты пока не говорят. Версию самоубийства отвергают их друзья.

"Аккуратно сложены курточки на берегу. И шагов семь этим льдом, а потом обвал. Самоубийство я исключаю, может, погоня какая-то была, может кто-то преследовал", — утверждает директор Житомирского агротехколледжа Николай Тимошенко.

Читайте такжеПод Киевом зверски убили и расчленили 23-летнюю девушку

В пользу этой версии свидетельствует и то, что у одного из погибших из кармана исчезли паспорт, кошелек и водительские права. Что могло произойти, родители погибших студентов и не предполагают.

"Мы не знаем, что говорить, нас там не было. Никто там не виноват. Заведение там точно ни при чем", - убеждена мама погибшего студента.

Эксперты уже выяснили, что ребята не были ни пьяны, ни под влиянием наркотических веществ. Всех, кто видел их в день исчезновения вечером, следователи просят сообщить на 102.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Читайте также:

viber
студенты новости Житомира
Сейчас вы просматриваете новость «Трагедия в Житомире: двух студентов достали из озера мертвыми». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароватьсяСамые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароваться На Украину надвигается ледяной "Армагеддон"На Украину надвигается ледяной "Армагеддон" Листва будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветовЛиства будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветов Попробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутПопробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минут День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитваДень Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва
21:34

Отбитые почки и потеря зрения: в Запорожье школьницы устроили кровавую драку

21:31

Трагедия в Житомире: двух студентов достали из озера мертвымиВидео

20:53

В Верховной Раде предлагают разрешить вступать в партии с 16 лет

20:42

Названы сроки новой волны коронавируса в УкраинеВидео

20:38

Байден на переговорах пригрозил Путину жесткими мерами в случае вторжения в УкраинуВидео

Реклама
20:37

Гороскоп на 2022 год для Весов: денежный достаток, крутой поворот в отношениях и лучшие дниВидео

20:26

Мама оставила младенца одного в ванной: в Харькове работники "скорой" вытащили ребенка с того светаВидео

20:26

Названы чудо-растения, убивающие вирусы в доме

19:41

Завершились переговоры Байдена и Путина: о чем говорили президентыВидео

19:41

Мэрилин Мэнсон угрожал изнасиловать 8-летнего сына бывшей невесты

19:33

"Холостяк", МакSим и поп-ит: Google опубликовал ТОП-запросов украинцев в 2021 году

19:31

Если Россия нападет на Украину, США заставят Германию зарубить Северный поток-2 – Bloomberg

19:15

Под Киевом зверски убили и расчленили 23-летнюю девушкуВидео

19:14

Зеленский ввел в действие новый пакет санкций СНБОВидео

19:13

Заключенный исправительной колонии в Днепре стал миллионером, сидя в тюрьмеВидео

19:07

Гороскоп на завтра 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиВидео

18:42

В Киеве отменяют рейсы городской электрички: полный списокВидео

18:32

Лечил от злых духов: подростка, которого отец морил голодом, возвращают в семью

18:29

Цены взлетят на 50%: украинцев напугали рекордными чеками в ресторанах и кафеВидео

18:10

Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуФото

Реклама
18:07

"Окажем поддержку, которую Украина попросит": в Польше пообещали помочь в случае нападения России

18:06

MELOVIN признался, почему не дает концерты в России: "Стремно!"Видео

18:00

Войска НАТО в Украине и летальное оружие для ВСУ: в США призвали нанести удар по планам ПутинаВидео

17:56

Путин стянул войска к Украине и угрожает вторжением: США готовят сценарий по спасению своих гражданВидео

17:55

В Украине остановился рост цен на самый популярный продуктВидео

17:30

Стартовали переговоры Байдена и Путина: обсуждают Украину и стабильность между странамиВидео

17:12

Чуда не произошло: пропавшего в горах на Закарпатье мужчину нашли мертвымФото

17:12

Приметы на 8 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:03

Военная атака РФ на Украину и остановка Северного потока-2: Шольц сделал предупреждение МосквеВидео

17:02

Как преодолевать постковидный синдром: три совета от психотерапевта

16:44

Россия стягивает танки к линии разграничения на Донбассе – разведка

16:42

НКРЭКУ под видом защиты потребителей способствует монополизации рынка природного газа - эксперт

16:37

Гороскоп на 2022 год для Девы: выгодные возможности, непредвиденные траты и лучшие дниВидео

16:30

В Ровно женщина пыталась спасти мужчину и проткнула его ножом

16:29

Комаровский назвал штамм коронавируса, который сейчас больше всего угрожает украинцамВидео

16:20

Листва будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветовВидео

16:16

"Опозорилась на всю страну": Злату Огневич обвинили в самопиаре на Холостячке

15:58

Ученые назвали виновника всех пандемий на Земле

15:48

1+1 покажет новый сериал Крылья любви, главную героиню в котором озвучит известная украинская актриса Ксения МишинаВидео

15:36

Цена "борщевого набора" за год выросла почти втрое: эксперты объяснили причиныВидео

Реклама
15:31

В Украине "взвинтят" цены на любимый фруктВидео

15:29

Новый взлет коммунальных тарифов: подорожает отопление, газ и электричествоВидео

15:26

Возле Днепра завершилась "Большая стройка" яркого садика на месте бывшего пустыря

15:15

Этих диагнозов на самом деле не существует: Комаровский развенчал мифы о трех популярных болезнях

15:00

Денежная удача, крепкое здоровье и счастливые отношения: 3 знака, которым неимоверно повезет в Новый год 2022

14:59

В Киеве будут советоваться, как противодействовать наступлению РФ

14:57

Доллар штурмует новую высоту: валютный курс идет "на взлет"Видео

14:38

Горячая финалистка Танцев со звездами в купальнике засветила голые ягодицы на трескучем морозе

14:37

Двое детей подорвались на бомбе, которую смастерил их дедушка: суд поставил точку в резонансном делеВидео

14:35

В Черкасской области мужчина зверски изнасиловал 7-летнюю родственницу и снимал все на видеоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять