Трагедия в Житомире: двух студентов достали из озера мертвыми

Детей нашли мертвыми / скриншот ТСН

В Житомире двух пропавших студентов нашли мертвыми в озере. 18-летний Назар и 20-летний Ярослав - исчезли в воскресенье, 5 декабря, ребята не вернулись на ночь в общежитие.

Их сразу начали искать у друзей и знакомых, но студенты пропали без следа. На следующий день поисков вещи студентов нашли возле технического водоема колледжа. А потом со дна озера водолазы подняли и тела студентов.

Что известно о студентах

Оба учились на механиков, жили в общежитии в одной комнате. В последний раз их видели в воскресенье после обеда на одной из житомирских улиц.

Ребята предупредили, что идут гулять. Тревогу первым забил их сосед по комнате. Говорит, общежитие должно было закрываться на ночь, а Назара и Ярослава все не было, так что позвонил им. В ответ – длинные гудки.

"Начал искать, звонил по телефону всем, с ребятами искали, ездили в город, по территории ходили. Такого не было, они постоянно берут трубку, а это вызов идет, а трубку никто не берет", - рассказывает сосед ребят, передает ТСН.

Реклама

Студентов искали всю ночь

Пропавших искали всю ночь, обзвонили больницы, надеялись, ребята просто загуляли.

В полицию сообщили только утром. Случайно из окна на кухне общежития друзья пропавших парней увидели их вещи, лежавшие на берегу пруда. О находке сразу сообщили преподавателям.

"Курточка Ярика желтая, ребята сразу прибежали сюда, посмотрели. Это их вещи. Курточки их, рюкзак Назара, телефон, кошелек", – добавляет сосед.

Это технический водоем, используемый в колледже на случай пожара. Глубина – три метра. Лед здесь был проломлен в нескольких местах. Следователи заподозрили, что студенты провалились.

Что говорят в полиции

Сейчас в полиции рассматривают все версии – от самоубийства до убийства.

Предварительная причина гибели студентов - утопление. Есть ли на телах следы насильственной смерти, эксперты пока не говорят. Версию самоубийства отвергают их друзья.

"Аккуратно сложены курточки на берегу. И шагов семь этим льдом, а потом обвал. Самоубийство я исключаю, может, погоня какая-то была, может кто-то преследовал", — утверждает директор Житомирского агротехколледжа Николай Тимошенко.

Читайте такжеПод Киевом зверски убили и расчленили 23-летнюю девушку

В пользу этой версии свидетельствует и то, что у одного из погибших из кармана исчезли паспорт, кошелек и водительские права. Что могло произойти, родители погибших студентов и не предполагают.

"Мы не знаем, что говорить, нас там не было. Никто там не виноват. Заведение там точно ни при чем", - убеждена мама погибшего студента.

Эксперты уже выяснили, что ребята не были ни пьяны, ни под влиянием наркотических веществ. Всех, кто видел их в день исчезновения вечером, следователи просят сообщить на 102.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Читайте также: