Тракторист из Коми пошел убивать украинцев, чтобы "отомстить за сына": теперь нет и его

Денис и Иван Казмалы пропали в Украине / Фото t.me/breakingmash

Тракторист из Республики Коми пошел воевать против Украины, чтобы "отомстить" за пропавшего без вести сына-оккупанта. Теперь 43-летний мужчина тоже не выходит на связь.

Как пишет российский пропагандистский Telegram-канал Mash, сын оккупанта Денис Казмалы участвовал в войне против Украины с первых дней. Он перестал звонить и писать родным еще 26 февраля. Официально на родине он числится не погибшим, а пропавшим без вести.

В конце мая его отец Иван Казмалы также записался в добровольцы, хотя был негоден к военной службе по состоянию здоровья. С 8 он не выходит на связь, хотя 14 июля должен был вернуться домой, потому что его контракт заканчивался.

Видео дня

"Командиры не говорят Екатерине, что случилось с супругом, а она вынуждена переживать ад потери и поисков в двойном объеме", – сказано в сообщении Mash.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован старший сержант российской оккупационной армии Никита Сокур из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

Защитники Украины ликвидировали еще одного офицера российской армии - "двухсотым" стал майор Павел Апанович, который служил в ВС РФ в должности замполита 114-го мотострелкового полка в городе Уссурийске.

Другие новости: