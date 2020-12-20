Тройное убийство в Славянске: неизвестные зверски расправились с семьей

На телах всех погибших нашли следы насильственной смерти.
В городе Славянск Донецкой области полиция расследует убийство троих людей.
Работник коммунальной службы сообщил в полицию, что возле гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины, говорится в сообщении ГУ НП в Донецкой области.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших - сожительницы мужа и ее матери. На телах всех трех человек - следы насильственной смерти.
На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками.
По факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяются все версии совершения преступления.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что известного волонтера и музыканта Сергея Бутко на два месяца взяли под стражу в связи с подозрением в убийстве девушки в Голосеевском районе Киева.
На допросе Бутко заявил, что выстрелил в свою знакомую и назвал это несчастным случаем.