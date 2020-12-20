УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Тройное убийство в Славянске: неизвестные зверски расправились с семьей

20 декабря 2020, 11:58
Прослушать новость
Остановить

На телах всех погибших нашли следы насильственной смерти.

В Славянске расследуют убийство троих людей / dn.npu.gov.ua

В городе Славянск Донецкой области полиция расследует убийство троих людей.

Работник коммунальной службы сообщил в полицию, что возле гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины, говорится в сообщении ГУ НП в Донецкой области.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших - сожительницы мужа и ее матери. На телах всех трех человек - следы насильственной смерти.

На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками.

По факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяются все версии совершения преступления.

Читайте такжеВ Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийства

Напомним, ранее сообщалось о том, что известного волонтера и музыканта Сергея Бутко на два месяца взяли под стражу в связи с подозрением в убийстве девушки в Голосеевском районе Киева.

На допросе Бутко заявил, что выстрелил в свою знакомую и назвал это несчастным случаем.

Славянск новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Тройное убийство в Славянске: неизвестные зверски расправились с семьей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Кабмине ответили на требование ФОПов отменить локдаунВ Кабмине ответили на требование ФОПов отменить локдаун Умер мэр Харькова Геннадий КернесУмер мэр Харькова Геннадий Кернес Назван мировой лидер, завоевавший доверие украинцевНазван мировой лидер, завоевавший доверие украинцев Перенос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколеПеренос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколе Кернес умер: полное досье на хозяина Харькова — от скандалов до покушенияКернес умер: полное досье на хозяина Харькова — от скандалов до покушения
Следующий материал

Последние новости

13:21
Гороскоп для всех на 21 декабря: денежный фарт и продвижение благодаря поклонникам
13:10
В магазине EGS продолжается праздничная распродажа и ежедневная раздача игр
12:51
"Больницы захлебнутся": врач предупредила о худшем сценарии эпидемии коронавируса Видео
12:41
Ученые объяснили, почему маски для лица не "сдерживают" коронавирус Видео
12:37
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
Реклама
12:29
Украину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовиться Видео
11:58
Тройное убийство в Славянске: неизвестные зверски расправились с семьей Видео
11:51
Врач рассказала, как уберечься от „матового стекла" на легких при COVID-19 Видео
11:30
Коронавирус в Украине: врач назвал год окончания эпидемии Видео
11:22
Новые "штыки" американской власти: Байден представил очередных министров Видео
11:00
Самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять - фото Фото Видео
10:50
Гороскоп для всех на 20 декабря: денежная пруха, взрывные ситуации и помощь "крыши" Видео
10:40
Трамп готовится захватить власть: СМИ раскрыли детали Видео
10:17
Почему настоящие хозяева Сытника не желают его ухода с поста НАБУ мнение
10:10
Mamarika похвалилась нестандартным навыком своего мужа
10:08
Зеленский откровенно высказался о сотрудничестве с Порошенко Видео
09:57
Чего ждать от погоды на католическое Рождество: синоптики озвучили прогнозы Видео
09:32
Зеленский рассказал о "глубоких отношениях" Байдена с Украиной Видео
08:59
COVID-19 в Киеве пересек "красную линию": опубликована свежая статистика
08:42
Будет ли Украина закупать российскую вакцину от COVID-19: Зеленский поставил точку
Реклама
08:27
Революция достоинства не проиграла, она еще не начиналась мнение
08:14
Коронавирус в Украине 20 декабря – за сутки госпитализировали три тысячи человек Видео
07:27
Зеленский объяснил, почему во время пандемии в Украине строят дороги Видео
06:52
Пенсии для украинцев в 2021-м - подготовка стариков к земле мнение
05:48
Новый транш от МВФ: Шмыгаль назвал сроки и условие получения Видео
04:54
При взрыве баллона с кислородом в больнице Турции погибли 8 человек Видео
04:30
Стареющий Путин "ушел в подполье": Каспаров назвал условия смены власти в РФ Видео
04:20
Сказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой: фото Фото
03:49
Эксперт объяснил, почему Трамп похож на Лукашенко Видео
02:57
В США утвердили вторую вакцину против COVID-19 Видео
02:29
Учреждения культуры и туризма во время карантина: стали известны условия работы Видео
01:30
Полной эффективности не ждите: врач оценила риски вакцины от коронавируса Видео
01:14
Владимир Зеленский назвал условия для изменения Конституции Видео
00:48
В Африке пираты захватили в плен украинских моряков: реакция МИД
00:36
​Зеленский объяснил, как Байден сможет повлиять на ситуацию в Украине Видео
00:09
В России от Covid-19 умер известный писатель-фантаст
19 декабря, суббота
23:58
Зеленский рассказал, на какие шаги не пойдет Украина ради мира на Донбассе Видео
23:27
Новый штамм оказался опаснее​: Британия вводит полный локдаун из-за нового типа коронавируса Видео
23:12
Украинские писатели сфотографировались для эротического календаря Фото
22:53
Погода ухудшится: спасатели предупредили киевлян об опасности Видео
Реклама
22:10
Актер Дизель шоу признался, как сбегал из женского общежития
21:59
Карантинные выплаты предпринимателям: в Кабмине сделали важное разъяснение Видео
21:50
В ПЦУ озвучили позицию по поводу легализации марихуаны Видео
21:22
90-летнего Григория ​Чапкиса срочно госпитализировали Видео
20:55
Шабунин опроверг информацию о незаконном обогащении Портнова
20:50
МИД обвинил РФ в усилении репрессий в Крыму на фоне пандемии
20:50
У главной елки Украины произошел пожар: стала известна причина Фото Видео
19:47
В Киеве зажгли главную елку страны: как выглядит новогодняя красавица Видео
19:34
Хакерский удар по США: Трамп разразился гневом из-за России и американских СМИ Видео
19:05
Еще одна страна ввела санкции против режима Лукашенко Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять