Турция начинает производить в Украине современные беспилотники

Украина предоставит Турции площадку для производства беспилотников / Фото: Tadviser

Турция решила производить на территории Украины беспилотные летательные аппараты.

"Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты", - заявил во время пресс-конференции вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, сообщает Regnum.

По словам чиновника, изначально турецкая сторона планировала разместить производство БПЛА на одном из предприятий Укроборонпрома, однако позднее изменила это решение.

Уруский подчеркнул, что в перспективе рассматривается вопрос о возможном совместном производстве с Турцией противотанковых ракетных комплексов и авиационных двигателей для БПЛА, вертолетов, и турецких перспективных боевых самолетов.

Читайте такжеЭрдоган рассказал о планах Турции по Крыму"Предусматриваем, что будет создано несколько совместных предприятий, в том числе в морской тематике", — добавил он.

Отметим, во время визита Зеленского в Турцию был подписан Меморандум между министерствами обороны двух стран. Согласно документу, будет налажено совместное производство боевых кораблей, беспилотников и турбинных двигателей.

Визит Зеленского в Турцию