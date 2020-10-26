Туроператор озвучил подробности нападения акулы на украинцев в Египте

В Египте акула напала на семью из Украины / фото: villaoceanhotels.com

На египетском курорте Шарм-эль-Шейх 25 октября семья украинских туристов пострадала в результате нападения акулы.

"Это произошло во время погружения на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена. Мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы также получил инструктор, который проводил экскурсию", - сообщает на официальном сайте туристический оператор Join UP.

Уточняется, что туристы приобрели у неизвестных экскурсию с погружением с аквалангом с экскурсионных яхт. Однако с 1 ноября 2019 такие услуги законом запрещены на курортах Египта для сохранения подводной экосистемы.

"Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретил дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали", - сообщает туроператор.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана вся необходимая помощь.

"Мать получила глубокие раны от укусов. Ребенок потерял часть руки ниже локтя. Оба уже прооперированы", - сказано в сообщении.

Все расходы на оказание экстренной помощи и лечения пострадавших туристов из Украины возместит правительство Египта. В страховой компании сообщили, что травмы во время занятия подводным плаванием не относятся к страховым случаям, поэтому данный трагический инцидент не подлежит финансовому возмещению.

Украинские представители находятся на связи с принимающей стороной в Египте.