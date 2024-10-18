'Ты солдат – иди копай!': после скандала завод Steko приостановил работу из-за рейдов ТЦК

Гендиректор компании просит помощи у военных.

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Компания извинилась перед военными и попросила помощи / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео, facebook.com/SerhiiSteko

Компания Steko, чей гендиректор оскорбил военных, сообщила о блокировании завода представителями территориального центра комплектования. Об этом говорится в сообщении компании.

На странице в Facebook сообщили, что ограничение деятельности завода "серьезно влияет на работу предприятия".

"Мы просим вашей помощи в решении этого вопроса, чтобы мы могли продолжать работать и поддерживать вас и наших сотрудников.", - написали в сообщении. видео дня

Работники от имени компании и генерального директора Положая С. В. повторно просят прощения за любые недоразумения.

"Выражаем глубокую благодарность и ценим ваш невероятный вклад в защиту страны. Компания постоянно поддерживает ВСУ как финансово, так и материально, и готова делать это и в дальнейшем.", - говорится на странице в Facebook.

Также компания пытается сгладить вину своего гендиректора и предлагает грузовые автомобили для строительства окопов, блиндажей и укреплений, а также дрова для отопления.

Реакция общественности

Пользователи соцсетей заявили, что они на стороне ТЦК и осуждают компанию после выходок ее гендиректора.

В частности, украинский волонтер, политик и общественный деятель Юрий Бирюков написал, что "так бывает, когда мозга нет". Он намекает, что нелогично просить помощи у военных, чтобы "решить вопрос" с военными.

"Особенно меня поразило то, что контора аргументирует обращение к военным тем, что она, контора, которая помогала ВСУ - "На сегодняшний день мы уже перечислили 778 055 грн на счет Министерства обороны Украины для материально-технического обеспечения". Перечислили 778 055 на счета МО - молодцы. Любой донат это клево. Но это прав никаких не добавляет.", - говорится в его сообщении.

Журналист, блогер, а теперь военный ВСУ Александр Рудоманов также прокомментировал сообщение гендиректора компании по производству окон. Он напоминает, что компания похвасталась, что перечислила на ВСУ 778 055 грн.

"Это замечательно, но 778 055:(2*12+8)=25 тысяч грн ежемесячно от такой крупной компании. 500 баксов ежемесячно. Если учесть, что они пишут что у них 2670 сотрудников, то получается примерно меньше 10 грн за сотрудника в месяц. (это не о военном сборе, если что). Чем здесь хвастаться?",- написал Рудоманов.

Что известно о скандале в Днепре с гендиректором

Напомним, на днях в Сети разошлось видео из Днепра, на котором правоохранители останавливают из-за нарушения ПДД местного бизнесмена Сергея Положая. На видео, он обматерил военного, который проверял у него документы.

Украинский бизнесмен оскорбил военного и сказал, что его дело "копать".

"У меня здоровье - два тебя или 10, а ты мне будешь рассказывать, как вести себя, как разговаривать. Еще раз повторяю, я генеральный директор, 2 760 человек работает, а ты солдат - иди копай", - сказал мужчина на видео, используя матерные слова.

Во время проверки документов тот назвал военных "чертями", потому что его якобы хотели посадить в бус и забрать в военкомат.

Положай оскорбил военного — смотрите видео:

Также украинский бизнесмен добавил, что тем, кто "кто занимается добрыми делами, делая окна" нужно не мешать.

Днепропетровский областной ТЦК и СП 13 октября 2024 года заявил о факте "позорного и противоправного поведения гражданина Сергея Положая". Там добавили, что в своих соцсетях Положай фактически лично подтвердил противоправность своих действий.

Уже 14 октября 2024 года полиция Днепра открыла уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении ТЦК гендиректора компании-производителя металлопластиковых окон Steko Сергея Положая.

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