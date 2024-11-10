Тысячи оккупантов уничтожены: генерал раскрыл катастрофические потери россиян

Силы обороны ликвидировали более почти 10 тысяч оккупантов, рассказал Александр Павлюк.

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ВСУ отражают атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України

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ВСУ ликвидировали более 9 тысяч врагов за неделю

Уничтожено сотни единиц техники РФ

В ходе отражения агрессии РФ с 3 по 10 ноября 2024 Силы обороны ликвидировали более почти 10 тысяч оккупантов и уничтожили более 1400 единиц вражеской техники.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

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По его данным, потери врага за неделю составляют:

9800 оккупантов;

1447 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, за неделю Силы обороны уничтожили:

67 танков;

203 боевых бронированных машины;

194 артиллерийских системы;

1 РСЗО;

2 установки ППО;

523 единицы автотехники;

20 единиц спецтехники;

5 ракет;

432 БпЛА ОТУ.

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

/ t.me/Pavliuk_KSV

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