У Авакова назвали фамилии причастных к беспорядкам на Банковой / Фото Reuters

Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента. Их планируют привлечь к ответственности.

"Организаторы акции заранее планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка. Даже призывы в социальных сетях содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие", - заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, сотрудники полиции были на акции и призвали кучку провокаторов к диалогу. Но попытки были тщетны.

"Ибо задача, которую поставили перед собой организаторы митинга, была совсем другой - насилие и кровопролитие! Чем больше - тем лучше. Поэтому правоохранители отошли, для того чтобы предотвратить масштабное насилие", - написал Геращенко.

Согласно обнародованному им видео, в ближайшее время подозрения могут получить:

Владислав Гранецкий-Стафийчук;

Сергей Филимонов;

Вадим Адамов;

Роман Ратушный;

Алексей Билковский;

Олег Кобезский;

Денис Мищенко.

"Все они понесут наказания в соответствии с законом", - говорится в титрах видео.

При этом сам Геращенко отметил, что "все провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, установлены и будут отвечать за свои поступки".

Беспорядки у Офиса президента 20 марта:

У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.

Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.

Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.

Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.

В Офисе президента оценили повреждения здания примерно в 2 миллиона гривен.

Дело Стерненко - о чем сообщалось ранее: