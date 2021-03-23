У Авакова назвали фамилии причастных к беспорядкам на Банковой

Геращенко отметил, что все провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, будут отвечать за свои поступки.
Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента. Их планируют привлечь к ответственности.
"Организаторы акции заранее планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка. Даже призывы в социальных сетях содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие", - заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
По его словам, сотрудники полиции были на акции и призвали кучку провокаторов к диалогу. Но попытки были тщетны.
"Ибо задача, которую поставили перед собой организаторы митинга, была совсем другой - насилие и кровопролитие! Чем больше - тем лучше. Поэтому правоохранители отошли, для того чтобы предотвратить масштабное насилие", - написал Геращенко.
Согласно обнародованному им видео, в ближайшее время подозрения могут получить:
- Владислав Гранецкий-Стафийчук;
- Сергей Филимонов;
- Вадим Адамов;
- Роман Ратушный;
- Алексей Билковский;
- Олег Кобезский;
- Денис Мищенко.
"Все они понесут наказания в соответствии с законом", - говорится в титрах видео.
При этом сам Геращенко отметил, что "все провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, установлены и будут отвечать за свои поступки".
Беспорядки у Офиса президента 20 марта:
- У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
- Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
- Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.
- В Офисе президента оценили повреждения здания примерно в 2 миллиона гривен.
Дело Стерненко - о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
- По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.