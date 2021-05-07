У Байдена угодили в конфуз после слов о поддержке членства Украины в НАТО

В Белом доме откорректировали слова об Украине / WhiteHouse.gov

В Белом доме отредактировали стенограмму, в которой заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о поддержке президентом США Джо Байденом стремления Украины стать членом НАТО.

Об этом вашингтонский корреспондент газеты New York Post Стивен Нельсон пишет в своем Twitter, публикуя соответствующие скрины с сайта Белого дома.

В ходе брифинга для журналистов Жан-Пьер, отвечая на вопрос о поддержке Вашингтоном стремления Украины вступить в НАТО, она напомнила, что госсекретарь Энтони Блинкен отправился в Киев для подтверждения поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

По ее словам, "администрация Байдена привержена обеспечению того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для претендентов [на членство], когда они будут готовы и способны выполнить обязательства такого членства и смогут содействовать безопасности в евроатлантическом регионе".

"Дверь [в НАТО], которая остается открытой", не означает "нет", - уточнил журналист.

"Нет, это… Мы… Мы поддерживаем это", - ответила Жан-Пьер.

"Вы поддерживаете вступление Украины в НАТО?", - поинтересовались у нее.

"Я сказала, что Укра… Да. Да [эти слова впоследствии были зачеркнуты в стенограмме брифинга — прим.ред.]. Как я уже сказала, администрация Байдена привержена обеспечению того, чтобы дверь в НАТО оставалась открытой для претендентов, когда они будут готовы и смогут выполнить обязательства. Поэтому они должны выполнить обязательства членства и внести свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе", - резюмировала заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Сближение Украины с НАТО: