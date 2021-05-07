УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Байдена угодили в конфуз после слов о поддержке членства Украины в НАТО

7 мая 2021, 15:58
Прослушать новость
Остановить

Стенограмма брифинга заместителя пресс-секретаря Белого дома была откорректирована.

У Байдена изменили стенограмму с заявлением об Украине
В Белом доме откорректировали слова об Украине / WhiteHouse.gov

В Белом доме отредактировали стенограмму, в которой заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о поддержке президентом США Джо Байденом стремления Украины стать членом НАТО.

Об этом вашингтонский корреспондент газеты New York Post Стивен Нельсон пишет в своем Twitter, публикуя соответствующие скрины с сайта Белого дома.

В ходе брифинга для журналистов Жан-Пьер, отвечая на вопрос о поддержке Вашингтоном стремления Украины вступить в НАТО, она напомнила, что госсекретарь Энтони Блинкен отправился в Киев для подтверждения поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

По ее словам, "администрация Байдена привержена обеспечению того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для претендентов [на членство], когда они будут готовы и способны выполнить обязательства такого членства и смогут содействовать безопасности в евроатлантическом регионе".

"Дверь [в НАТО], которая остается открытой", не означает "нет", - уточнил журналист.

"Нет, это… Мы… Мы поддерживаем это", - ответила Жан-Пьер.

"Вы поддерживаете вступление Украины в НАТО?", - поинтересовались у нее.

"Я сказала, что Укра… Да. Да [эти слова впоследствии были зачеркнуты в стенограмме брифинга — прим.ред.]. Как я уже сказала, администрация Байдена привержена обеспечению того, чтобы дверь в НАТО оставалась открытой для претендентов, когда они будут готовы и смогут выполнить обязательства. Поэтому они должны выполнить обязательства членства и внести свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе", - резюмировала заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Сближение Украины с НАТО:

  • Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
  • Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.
НАТО новости США Энтони Блинкен новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Байдена угодили в конфуз после слов о поддержке членства Украины в НАТО». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Что пить на ночь, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секретыЧто пить на ночь, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секреты Шесть вещей, которые гастроэнтерологи делают каждый день для защиты кишечникаШесть вещей, которые гастроэнтерологи делают каждый день для защиты кишечника Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 мая 2021: во что нельзя уходитьГороскоп для всех знаков Зодиака на 5 мая 2021: во что нельзя уходить Два счастливых года ЗеленскогоДва счастливых года Зеленского Врач назвал продукт, который "убивает" наш организмВрач назвал продукт, который "убивает" наш организм

Последние новости

18:02
Холостяк 2021 рассекретил финал 11 сезона шоу
17:55
Скандал с диссертацией Кивы: в МАУП выдвинули громкое обвинение Видео
17:45
В свежем трейлере Final Fantasy 7 Remake для PS5 показали ключевых персонажей игры Видео
17:33
"Крым - не наш": киевская студентка из-за Басты грубо оскорбила украинцев Видео
17:30
В июне Украину ждет опасная погода - климатолог Видео
Реклама
17:28
Взрывы в Чехии: всплыли неожиданные детали в деле Петрова и Боширова Видео
17:06
Ученые раскрыли планы о появлении в Украине своей вакцины от COVID-19 Видео
17:05
Ubisoft раскрыла планы по развитию вселенной The Division
17:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 мая 2021 года: когда самое опасное время Видео
16:55
Сергей Бабкин признался, как он со Снежаной Бабкин спасли брак после измен Видео
16:49
На выходных на Землю упадет китайская ракета: есть ли угроза для украинцев
16:44
В Украине взвинтили тарифы на коммуналку: за что потребители платят больше Видео
16:43
Комаровский рассказал о смертельной опасности известных таблеток Видео
16:33
Киев выходит из орбиты интересов США: СМИ узнали детали визита Блинкена
16:20
В Мариуполе студенты могут получить дополнительные стипендии: подробности
16:01
Вкусный завтрак из лаваша за 10 минут: пошаговый рецепт с фото Видео
15:58
У Байдена угодили в конфуз после слов о поддержке членства Украины в НАТО Видео
15:53
HP представила новый компьютер "все в одном" – моноблок EliteOne 800 G8
15:37
Украина может решить конфликт на Донбассе, но при одном условии – Гармаш Видео
15:29
Дима Комаров прыгнул с парашютом на съемках шоу "Мандруй Україною"
Реклама
15:26
Новый удар COVID-19: эксперт объяснил провал с вакцинацией в Украине Видео
15:22
Самая высокая подпорная стенка Украины в рамках "Большой стройки" появится на Закарпатье
15:15
Поздравления на День матери 2021: какие слова сказать и нежные открытки
15:09
Сергей Бабкин делает операцию на глазах третий раз
15:07
В России к 9 мая детей заставили изображать памятники на могилах Видео
14:50
Миллионы Android-смартфонов оказались под угрозой взлома
14:36
Лукашенко разразился резким заявлением по США и новым выборам в Беларуси Видео
14:33
Создатели Форсажа 9 показали неудачные дубли со взрывами авто Видео
14:25
"Красная" зона опустела: еще одна область Украины ослабляет карантин Видео
14:05
Онлайн-прописка: когда заработает и кто сможет оформить
14:02
Проникновение невозможно: что такое вагинизм и от чего он появляется Видео
13:48
Степанов объявил о выходе Украины из третьей волны COVID-19 Видео
13:47
Украинская группа Go-A записала ремикс песни Шум с DJ Nana Видео
13:47
Кот Антона Геращенко вылез в прямой эфир вместе с хозяином Видео
13:30
В "Гвинт" стартовал новый сезон с путешествием, посвящённым Трисс Меригольд Видео
13:27
Как быстро улучшить себе настроение утром: семь способов Видео
13:13
Названы семь продуктов, которые сжигают ваш жир Видео
12:59
Эксперт спрогнозировал, до каких пор будет дорожать хлеб
12:55
Больницы на Запорожье усилили современным оборудованием
12:49
Журналисты показали, как выглядят Катя Осадчая и Тина Кароль без макияжа Видео
Реклама
12:33
Ремастер трилогии Mass Effect содержит печально известную озвучку из "Золотого издания" Видео
12:22
В Киеве заживо сожгли мужчину
12:20
День матери в 2021 году: когда отмечать и что подарить Видео
12:04
Главная Холостячка Украины выпустила песню на английском языке Видео
12:04
Социологи выяснили, сколько украинцев хотят отмечать и 8, и 9 мая Видео
11:57
7 мая – праздник День радио: поздравления-открытки, фото, приметы Видео
11:57
Грозы, заморозки и сильный ветер: какой будет погода в Украине на выходных Видео
11:55
Зачем Блинкен приезжал в Украину: четыре главных вывода мнение
11:52
Высокое давление: врачи назвали необычный признак гепертонического криза Видео
11:51
В Германии раскритиковали СП-2 и заявили об угрозе для Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять