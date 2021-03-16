У Кравчука объяснили, зачем Украина потребовала прервать заседание ТКГ

Украинская делегация прервала переговоры в ТКГ / УНИАН

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе прервала заседание рабочей группы из-за участия в переговорах так называемого "эксперта" из "ДНР".

"Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка Российской стороной "экспертку" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие "участники" делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла", - сообщил после заседание представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook.

По словам Гармаша, модератор группы от ОБСЕ посол Морель заявил, что это не в его компетенции.

"Мы попросили перерыва, пока этот вопрос не урегулирует ТКГ, в компетенцию которой, по словам представителя ОБСЕ, входят подобные проблемы", - добавил он.

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"Посол Морель обосновывает их участие "устоявшейся практикой", которая устоялась, потому что "полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит". Он даже выразил надежду, что завтра на ТКГ "наконец-то, наконец (!) будет реакция Украины". Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы на ТКГ… На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит – видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него", - подчеркнул Гармаш.

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