У Кравчука рассказали, как Донбасс превратят в российскую военную базу

Гармаш заявил, что Россия ведет с Украиной гибридную войну / Радио Свобода

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что действия властей РФ направлены на сокращение численности жителей оккупированных территорий на Донбассе.

Как рассказал Гармаш в интервью Цензор.НЕТ, Москва заинтересована в заморозке конфликта на востоке Украины, и стимулирует трудоспособное население к выезду в РФ.

"Действительно, пытаются создать "русское национальное государство", как записали у себя в доктрине – "русский мир". Цель – уменьшить население и убрать нелояльных. Тогда Донбасс превращается фактически в российскую военную базу. России выгоден абхазский вариант "консервации" конфликта: он мало стреляет и не тревожит "глубоко обеспокоенный" мир, но в любой момент его можно задействовать и при необходимости начать стрелять. При этом содержание такого инструмента не требует больших денежных затрат из-за небольшого количества населения. Вот такую модель будущего придумали в Москве для оккупированного Донбасса. Такая печальная реальность", – говорит Гармаш.

По его мнению, Минский процесс не является "дорожной картой" для установления мира на Донбассе. Россия ведет с Украиной гибридную войну, а Восток – лишь часть большого плана.

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"Война – гибридная. Она идет на всей территории Украины, не только на Донбассе, а комплекс мер касается ее военного проявления только в локальном регионе на Востоке страны. К миру с Россией он ("Минск". – Ред.) однозначно не может привести, потому что не касается других направлений войны – информационного, дипломатического, экономического, кибернетического", – сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

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