У Кравчука рассказали о решении важного вопроса на переговорах по Донбассу

Сергей Гармаш высказался об обмене пленными / Радио Свобода

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, что в переговорах по Донбассу есть предпосылки для решения важного вопроса по обмену пленными.

Как рассказал Гармаш, российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в вопросе обмена пленными предлагала передать Украине четверых женщин, но представители оккупантов выступили против этого.

"На последнем заседании ТКГ высказывались идеи со стороны российской делегации отдать все-таки Украине тех четверых женщин, которых предполагалось еще в конце прошлого года отдать Виктору Медведчуку, частному лицу. Тогда эта сделка сорвалась, потому что Медведчук не уполномочен государством забирать людей. Сейчас ОРДЛО на предложение России заявили, что не готовы к такому обмену", — рассказал Гармаш, передает Украина 24.

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По словам Гармаша, Украина предлагала вариант обмена "9 на 9" и тоже не получила позитивный ответ.

"Но сам факт того, что вопрос поднимался Россией и Украиной, позволяет надеяться, что этот процесс начнет двигаться… Впервые за всю мою работу в ТКГ я увидел реальную надежду, предпосылку к обменному процессу", — подчеркнул он.

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