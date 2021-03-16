У Кравчука уличили Россию в манипуляциях из-за нового плана по Донбассу

Когда будут обсуждать новый план по Донбассу / УНИАН

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что в России прекрасно знают о новом плане Германии и Франции по урегулированию конфликта на Донбассе, а также знают о деталях документа.

"Не только я, но и, думаю, вся делегация, по крайней мере, Кравчук тоже, узнали об этом предложении по кластерам, когда полтора месяца назад Дмитрий Козак ворвался на заседание ТКГ, чтобы заявить, что никакой дорожной карты "нормандский формат" для Минских соглашений нарабатывать не будет, потому что "нормандская четверка" не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины. Тогда мы узнали, что ведется работа над еще какими-то предложениями. Затем на каждом заседании ТКГ Россия и ее марионетки спрашивали: почему мы обсуждаем план Кравчука, поданный им в ноябре, если уже нарабатывается другой план?", — отметил Гармаш, передает Радио Свобода.

По словам Гармаша, России не выгоден такой план, и они всячески манипулируют данной ситуацией.

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"Но Козак (заместитель главы администрации президента РФ - ред.), собственно, уже обозначил свою позицию, когда полтора месяца назад заявил на ТКГ, что эти предложения не будут "дорожной картой". То есть России невыгодны эти предложения. Поэтому говорить, что Москва их не видела, это очевидная манипуляция", — добавил представитель ОРДЛО.

Мирный план по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия и представители боевиков "ЛДНР" полностью заблокировали переговорный процесс в рамках ТКГ. По этой причине невозможно решить ни одни вопрос в рамках дискуссии. РФ должна согласиться на мирный план по Донбассу в том случае, если Москва действительно заинтересована в разрешении конфликта.

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович утверждал, что Германия и Франция представят мирный план по Донбассу до конца марта. Он считает, что если в РФ не согласятся с миром в регионе, то они либо пойдут на обострение, либо продолжат переговоры в рамках существующих договоренностей.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук рассказывал, что Россия уже получила условия реализации мирного плана по Донбассу. Однако Москва предпочитает не комментировать ситуацию.