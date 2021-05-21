У Лаврова направили ноту протеста МИД Украины и выдвинули обвинение

МИД России / Reuters

В Министерство иностранных дел направлена нота протеста посольством России в Киеве.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, транслировавшегося в Facebook МИД РФ, нота направлена в связи с акциями в Киеве.

Спикер МИД России рассказала, что речь идет об акции у стен посольства России в Киеве. Участники выражали протест против деятельности ХАМАС, который якобы получает помощь из Москвы.

"Звучали антироссийские лозунги, оскорбления. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста Министерству иностранных дел Украины", - добавила Захарова.

В Раде зарегистрирован проект постановления по ХАМАС

Отметим, что ранее в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления об осуждении деятельности радикальной исламской организации ХАМАС и признании ее террористической организацией.

Как рассказала народный депутат от партии Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк на своей странице в Facebook: "Украина должна признать ХАМАС террористической организацией. Такой проект постановления я зарегистрировала только что в Раде".

Василевская-Смаглюк подчеркнула, что инициативу уже поддержали 80 народных депутатов из разных партий.

"Фактически Украина этим шагом присоединяется к цивилизованному миру, к нашим стратегическим партнерам - Евросоюзу, США, Канаде, а также Великобритании и Японии, которые давно признали это радикальное движение террористической организацией. Кроме того, такими действиями мы делаем шаг навстречу Израилю. И этот шаг давно назрел. Не в последнюю очередь потому, что главной страной, которая не только не признает ХАМАС террористической организацией, но и политически поддерживает это движение, является Российская Федерация, которая радушно принимает главарей ХАМАСа в Москве, и чей министр иностранных дел называет их "дорогими друзьями", – написала она.

Также Василевская-Смаглюк отметила, что Кремль "использует террористов ХАМАСа для давления на США, чтобы требовать уступок по другим вопросам. В частности, о признании аннексии Крыма и по урегулированию военного конфликта на Донбассе, а фактически - для легитимизации российской агрессии против Украины, на условиях Москвы".

"Место Украины с теми государствами-партнерами, которые уважают международное право и придерживаются мирных намерений в глобальной политике. Сегодняшнюю инициативу я считаю проявлением верности Украины европейским ценностям. Надеюсь зал поддержит эту инициативу и мы начнем новую страницу в нашей внешней политике. Страницу, которая поможет Украине как самостоятельному геополитическому игроку сделать свой вклад в установление мира на Ближнем Востоке", – подытожила нардеп.

Читайте такжеЭскалация между Газой и Израилем выгодна обеим сторонам

Ранее сообщалось о том, что в ХАМАС заявили о согласии на прекращение огня с Израилем. В свою очередь Кабинет безопасности Израиля проголосовал за прекращение огня по Сектору Газа.