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У нас все готово к контрнаступлению, оно приятно удивит - Арестович

2 марта 2023, 08:28
Алексей Арестович уверен, что ВСУ полностью готовы к контрнаступлению и ждут приказа.
Алексей Арестович, ВСУ
Алексей Арестович, ВСУ / скриншот, 93-я ОМБР

Военный обозреватель и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ уже готовы к контрнаступлению.

В своем Telegram-канале он отметил, что чуть меньше года понадобилось нашим союзникам, чтобы перейти от простой поддержки Украины до плановых поставок военной техники и средств для мощного контрнаступления.

"После Харьковской и Херсонской операции для всех стало понятно, что мы можем реализовывать блестящие операции из того, что есть. Мы хотим и умеем воевать с превосходящим противником", - отметил он.

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Арестович напомнил, что Украина готовит контрнаступление, которое будет решающим не только в этой войне, но и для новой архитектуры безопасности в Европе.

"Злые языки со стороны противника утверждают, что нам передают системы управления боем, которые позволяют нашему командованию иметь полную картину на поле боя и возможность принимать решения в разы быстрее противника. Этот позволит проводить операцию более эффективно, уменьшая наши потери. Американцы и европейцы не просто так говорят о деоккупации Крыма. Это контрнаступление приятно удивит всех людей доброй воли, а противника ждут плохие сюрпризы и крайне печальный результат", - отметил аналитик.

Также Арестович уверен, что ВСУ полностью готовы к контрнаступлению и ждут приказа.

"Все хорошо и с танками, и с подготовкой контрнаступления, и со всем остальным. Все у нас хорошо, и они это знают. Все у нас готово, по моим ощущениям", – заявил он во время беседы с российским оппозиционером Марком Фейгиным.

Как сообщал Главред, ранее российский блогер Наки говорил, что российский диктатор Владимир Путин не может вывести свои войска из Украины, хотя это самое логичное действие и могло бы стать определенной переговорной позицией. Однако, сделав это, президент РФ столкнется внутри страны с волной непонимания.

Напомним, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не планирует прекращать кровавую войну против Украины. Оккупанты постоянно штурмуют украинские позиции. Сейчас ситуация на фронте постоянно ухудшается.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Алексей Арестович
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