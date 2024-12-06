"У Путина есть 2 приоритета": Романенко сказал, куда оккупанты стягивают основные силы

Глава Кремля сейчас сосредоточился на 2 задачах в войне против Украины. При этом у противника не хватает сил для ведения боевых действий на всех направлениях.

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Романенко сказал, куда оккупанты стягивают основные силы/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Основные тезисы Романенко:

Приоритетом Путина в войне является захват полностью Луганской и Донецкой областей

После этого он хочет вытеснить украинских военных из Курской области

Российский диктатор Владимир Путин имеет определенные приоритеты в войне против Украины, которых он придерживается. Так, он хотел бы вытеснить украинских военных из Курской области, однако в первую очередь он хочет, чтобы российские оккупанты установили полный контроль над Луганской и Донецкой областями.

Такое высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает OBOZ.UA. Он отметил, что вытеснить украинских военных с территории страны-агрессора России является важной задачей для российского диктатора.

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"Первоочередная задача - полная оккупация Луганской и Донецкой областей. Неслучайно мы видим больше всего войск именно там. Следующая цель - Курское направление. Об этом свидетельствует тот факт, что недавно туда были переброшены войска из Запорожского и Харьковского направлений. Со многих точек зрения вытеснить ВСУ с территории России очень важно для Путина, и он концентрирует усилия там", - отметил Романенко.

На вопрос о ситуации на юге Украины, Романенко сказал, что российские захватчики планировали проводить боевые действия на юге Запорожской области. Но наступать на Запорожье с левого на правый берег, форсировать высший берег Днепра - это с военной точки зрения очень трудная задача.

"Когда Силы обороны пытались осуществлять подобное в обратном порядке - Крынки, острова в дельте Днепра - было потрачено немало усилий", - отметил Романенко.

Он добавил, что у противника пока нет сил, чтобы проводить все эти действия одновременно.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине. Украинские дроны нацеливаются не только на российскую технику, но и на вооружение северокорейского производства. Как сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс, операторы дронов из украинской группы Vitrolom обнаружили и уничтожили противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 в Харьковской области.

Как сообщал Главред, военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что ВСУ наносят успешные контрудары по врагу. На фронте армия РФ не так быстро продвигается, к тому же, ВСУ делают довольно неплохие контрудары.

Также военный аналитик Алексей Гетьман сказал, может ли враг пойти в атаку и создать плацдарм на Херсонщине. Группировка россиян на Херсонском направлении не является большой.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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