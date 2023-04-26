У Путина заговорили о прекращении войны в Украине: эксперт назвал причину

Александр Мусиенко объяснил заявление Евгения Пригожина о необходимости остановить войну.

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У Путина заговорили о прекращении войны в Украине / скриншот YouTube

Владелец террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заговорил о необходимости остановить "специальную военную операцию" в Украине.

Причиной этому стали огромные потери среди российских наемников, но в окружении российского диктатора Владимира Путина вряд ли прислушаются к мнению Пригожина, в интервью ТСН рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Мнение Пригожина мало кто будет учитывать. То, что он говорит — политическое заявление, которое имеет целью просто прикрыть то, что скоро террористическая организация "вагнеровцев" будет стремительно терять кадровый ресурс. Они уже понесли колоссальные потери, ему не будет, кем воевать. Отсюда этот вой и нытье о том, что нужно прекращать. Это объясняется тем, что "вагнеровцы" понесли потери, им не хватает людей", — объяснил Мусиенко.

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Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Заявления Пригожина о войне в Украине

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал статью, в которой заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину надо поставить "жирную точку" в этой "СВО", так как оккупанты уже "достигли запланированных результатов".

Российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов считает, что недавняя статья главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о завершении войны является не очень качественной попыткой популизма, которой не стоит придавать большого значения.

Политолог Алексей Кошель считает, что главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин "сошел с рельсов", играя в политические игры. Он убежден, в том, что у "повара Путина" явственно прослеживается срыв. Вместе с тем он считает, что Кремль уже подготовил сценарий и "поправит" Пригожина достаточно строгим способом — либо "Новичком", либо автокатастрофой.

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