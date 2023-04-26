УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Путина заговорили о прекращении войны в Украине: эксперт назвал причину

Сергей Кущ
26 апреля 2023, 10:22 обновлено 26 апреля, 10:22
80
Александр Мусиенко объяснил заявление Евгения Пригожина о необходимости остановить войну.
Пригожин, потери ЧВК Вагнер
У Путина заговорили о прекращении войны в Украине / скриншот YouTube

Владелец террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заговорил о необходимости остановить "специальную военную операцию" в Украине.

Причиной этому стали огромные потери среди российских наемников, но в окружении российского диктатора Владимира Путина вряд ли прислушаются к мнению Пригожина, в интервью ТСН рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Мнение Пригожина мало кто будет учитывать. То, что он говорит — политическое заявление, которое имеет целью просто прикрыть то, что скоро террористическая организация "вагнеровцев" будет стремительно терять кадровый ресурс. Они уже понесли колоссальные потери, ему не будет, кем воевать. Отсюда этот вой и нытье о том, что нужно прекращать. Это объясняется тем, что "вагнеровцы" понесли потери, им не хватает людей", — объяснил Мусиенко.

видео дня

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Заявления Пригожина о войне в Украине

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал статью, в которой заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину надо поставить "жирную точку" в этой "СВО", так как оккупанты уже "достигли запланированных результатов".

Российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов считает, что недавняя статья главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о завершении войны является не очень качественной попыткой популизма, которой не стоит придавать большого значения.

Политолог Алексей Кошель считает, что главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин "сошел с рельсов", играя в политические игры. Он убежден, в том, что у "повара Путина" явственно прослеживается срыв. Вместе с тем он считает, что Кремль уже подготовил сценарий и "поправит" Пригожина достаточно строгим способом — либо "Новичком", либо автокатастрофой.

Вам может быть интересно:

война в Украине Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Реклама

Главное за день

"Сначала уничтожим Крымский мост и Черноморский флот": ВСУ могут освободить Крым летом – Маломуж

"Сначала уничтожим Крымский мост и Черноморский флот": ВСУ могут освободить Крым летом – Маломуж

09:55 Украина
Держитесь подальше от военных объектов: в ГУР не советуют русским идти на военный парад 9 мая

Держитесь подальше от военных объектов: в ГУР не советуют русским идти на военный парад 9 мая

09:20 Украина
"Люди будут убивать друг друга в Москве": в Сеть попал разговор близкого к Путину миллиардера

"Люди будут убивать друг друга в Москве": в Сеть попал разговор близкого к Путину миллиардера

07:43 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:22

У Путина заговорили о прекращении войны в Украине: эксперт назвал причину

09:55

"Сначала уничтожим Крымский мост и Черноморский флот": ВСУ могут освободить Крым летом – МаломужВидео

09:49

Гороскоп на сегодня 26 апреля 2023: Рыбам - долгожданный успех, Ракам – финансовый вопросВидео

09:44

Сколько придется откладывать с зарплаты для накопительной пенсии: Жолнович назвала цифрыВидео

09:20

Держитесь подальше от военных объектов: в ГУР не советуют русским идти на военный парад 9 мая

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:12

Головоломка, которую разгадают лишь 2% людей: нужно найти правильно написанное слово за 18 секунд

08:56

Украинцам усилят налоги: какая категория под это попадетВидео

08:55

Трамп - самый удобный оппонент для Байденамнение

08:50

"Он был для меня всем": собака-герой умерла, спасая жизнь хозяина

Реклама
08:10

36,6 грн за доллар может показаться сказкой: эксперты рассказали, когда подорожает валютаВидео

08:09

В боях с оккупантами на Донбассе погиб защитник из Ровненской области

07:43

"Люди будут убивать друг друга в Москве": в Сеть попал разговор близкого к Путину миллиардераВидео

07:42

Гороскоп на май 2023 года для Овнов: месяц принесет огромный финансовый успехВидео

07:29

У оккупантов паника из-за наступления ВСУ, жены офицеров начали распродавать имущество - экспертВидео

06:46

В Вашингтоне представили проект резолюции о победе Украины в войне с РФ

06:19

"Абстрактный пацифизм" и людоедская идеология: кто кого?мнение

04:30

"Ищем их слабые места": жесты доброй воли РФ будут зависеть от оккупантов в окопах – ДикийВидео

03:40

Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

03:20

Хит сезона: 3 дешевых ингредиента, и весенняя закуска станет вкуснейшей бомбой - идеальный рецептВидео

03:00

"Для него "СВО" закончилась": почему Пригожин заговорил о необходимости завершить бои - экспертВидео

Реклама
02:40

Богаче самого короля: самый завидный холостяк Британии обручился

02:10

"Открыли дверь, но держат на пороге": политолог оценил перспективу вступления Украины в НАТОВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли Кремль мобилизовать гигантские орды в армиюВидео

00:51

Почему 26 апреля нельзя одевать синие вещи: приметы и что нельзя делатьВидео

00:15

В моду вернулась джинсовая юбка необыкновенной красоты, которую можно носить куда угодноФото

00:11

Подоляк рассказал, при каком условии Венгрия может "переобуться" и изменить свою позицию по УкраинеВидео

25 апреля, вторник
23:59

"Надеюсь, что теперь ей тепло": Мадонна показала раритетное фото матери из личного архива

23:44

Фортуна определила своих любимцев: какие знаки зодиака ждет молниеносный приток везения в маеВидео

23:20

Дикий объяснил, почему на самом деле так важна оборона БахмутаВидео

23:09

Оксана Билозир ушла от мужа после 33 лет бракаВидео

23:03

Молодая российская певица борется за жизнь в реанимации

22:43

Это не предел: в Украине цены на капусту за неделю взлетели почти на 30%Видео

22:39

За секунду: в сети поделились гениальным способом завивки ресниц

22:19

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делатьВидео

21:39

"Очень хитрая дама": певица Елка придумала схему, чтобы донатить на ВСУ - блогер

21:28

"Очень высокая ракетная угроза": РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море - ОК ЮгВидео

21:12

"Время успеть в буфет за крылышками": у Зеленского ответили на слухах о контрнаступлении ВСУВидео

20:54

В Москве женщина сдала полиции собственную дочь из-за ее проукраинской позиции

20:41

Россияне в ужасе устроили скандал: певица Тамара Гвердцители прервала молчание из-за войны в УкраинеВидео

19:59

В Нацполиции и ОГП не подтвердили достоверность заявлений по конфискации имущества Крупчака

Реклама
19:58

Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйцаВидео

19:56

Кличко поехал на саммит американских городов – будет говорить с членами правительства о поддержке Украины

19:33

Евгений Клопотенко высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочьВидео

19:20

Си Цзиньпина серьезно поставили на растяжкумнение

19:19

В парламенте занялись темой давления БЭБ на Multiplex

19:07

Мужчина стал собакой за 15 000 долларов: друзья и родственники очень озадаченыВидео

18:55

3 самые сильные знаки зодиака: они никогда не сдаются и не останавливаются

18:05

"Бои за Бахмут имеют важное значение": 5 причин, почему ВСУ не выходят из города - СырскийВидео

17:52

Почему нельзя в фарш добавлять свежий хлеб: главные секреты идеальных котлет

17:42

Обрушится ураган: в Украину идет мощный циклонВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять