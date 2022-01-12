У ребенка остановилось сердце: в Харькове иностранка рожала дома и чуть не умерла

Младенца едва спасли / Reuters

В Харькове сразу две бригады медиков скорой спасали жизнь роженицы и ее малыша. Как сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, женщина решила рожать дома, но роды оказались сложными, потому что ребенок "шел" ножками.

"Сегодня, 12 января, в 01:48 в скорую поступил вызов о родах. На место прибыла бригада медиков, которые принялись оказывать акушерскую помощь роженице, решившей рожать дома. Из-за тазового предлежания ребенка роды проходили с осложнениями. В 02:15 женщина родила мальчика, весом 2730 г, ростом 49 см", - говорится в сообщении.

К сожалению, сердце маленького ребенка не выдержало тяжелого течения родов и остановилось.

"Роженица также нуждалась в предоставлении экстренной медицинской помощи", - рассказали в Центре.

Спасать новорожденного малыша принялись медики другой бригады, также прибывшие на вызов. Они проводили реанимационные мероприятия младенцу.

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"На первой минуте жизни состояние мальчика по шкале Апгар оценивалось в 0 баллов. Благодаря проведению реанимационных мероприятий, на 5 минуте жизни - 5 баллов, и уже через несколько минут, после возобновления сердечно-легочной деятельности, состояние мальчика оценивалось уже в 7-8 баллов по шкале Апгар. Позже, после проведения осмотров и оказания медицинской помощи, женщина и живой новорожденный мальчик госпитализированы", - сообщили в Центре.

Как ранее сообщали, в Харькове 22-летняя студентка из Палестины на Сочельник, 6 января, самостоятельно родила девочку, а после завернула ребенка в пакет и выбросила из окна пятого этажа. Состояние роженицы ухудшилось и она уехала в больницу.

Там и призналась в содеянном. Полицейским рассказала, что скрывала свою беременность, а ребенка родила мертвым.

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