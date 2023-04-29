У Украины и Китая общая позиция в 2 важнейших вопросах – Кулик о переговорах лидеров государств

Зеленский и Си Цзиньпин нашли точки контакта во время переговоров. Главное, что Пекин подтвердил признание границ Украины в пределах по состоянию на 1991 год.

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У Украины и Китая общая позиция в 2 важнейших вопросах, говорит Кулик/ Офис президента Украины, ua.depositphotos.com, Главред

Во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина они нашли определенные точки контакта. В первую очередь есть несколько важных позиций, где точки зрения лидеров обоих государств совпадают.

Об этом рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду. Он оценил результаты переговоров лидеров двух государств.

"Есть формальные позиции, где наши мнения совпадают. Первая – признание территориальной целостности и суверенитета. Это то, что хочет услышать Украина, и Китай это подтвердил. То есть это означает границы 1991 года. Вторая – нераспространение ядерного оружия, невозможность его применения. И то, что переговорный процесс всегда лучше большой, то есть мировой войны", – отметил Кулик.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) – украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодняшний день – директор Центра исследований проблем гражданского общества.

По его словам, возможны еще общие взгляды обоих лидеров на решение гуманитарных вопросов, однако никаких конкретных договоренностей в отношении этого Зеленский и Си Цзиньпин не достигли.

"Возможно еще зерновое соглашение, решение гуманитарных вопросов (перемещение людей, возвращение беженцев, обеспечение прав на оккупированных территориях, обмен пленными, киднепинг детей с территории Украины). Но эти кейсы – больше формальные рамочные позиции, чем конкретные договоренности", – сказал Кулик.

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Переговоры длились час. Си Цзиньпин по итогам разговора сообщил, что Китай направит своего спецпредставителя по евразийским делам в Украину и в другие страны для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифорова подчеркнул, что важен был сам факт переговоров, поскольку они возобновили диалог между странами. Президент Украины позже рассказал, что во время часового общения они с Си Цзиньпином обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений.

Также Зеленский подчеркнул, что разговор с председателем КНР Си Цзиньпином стал важным. Китайский лидер сказал, что Пекин не поставляет оружия оккупантам агрессора России для войны против Украины, а также заявил об уважении к территориальной целостности и суверенитету украинского государства. Обсуждалось вопрос восстановления Киевом контроля над своими землями в границах 1991 года.

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