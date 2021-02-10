У Зеленского назвали дату выборов мэра Харькова

До следующих выборов мэра Харьковом будет руководить секретарь горсовета Игорь Терехов / city.kharkov.ua

Внеочередные выборы мэра Харькова состоятся осенью 2021 года - в последнее воскресенье октября, 31 числа.

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ. По закону, внеочередные выборы можно провести или в марте, или в октябре. Для этого необходимо за два месяца направить в парламент необходимые документы. Харьковские чиновники этого вовремя не сделали, поэтому теперь придется ждать следующей законной даты.

"Я думаю, потому что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду. По состоянию на 25 января парламент получил лишь часть документов. Выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому они в соответствии с законодательством будут осенью", – рассказал Тимошенко

До следующих выборов мэра Харьковом будет руководить секретарь горсовета Игорь Терехов.

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