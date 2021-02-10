У Зеленского назвали дату выборов мэра Харькова

После смерти Геннадия Кернеса Харьков останется без градоначальника минимум до осени. Весной выборы не получится провести из-за "чехарды с документами".
Внеочередные выборы мэра Харькова состоятся осенью 2021 года - в последнее воскресенье октября, 31 числа.
Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ. По закону, внеочередные выборы можно провести или в марте, или в октябре. Для этого необходимо за два месяца направить в парламент необходимые документы. Харьковские чиновники этого вовремя не сделали, поэтому теперь придется ждать следующей законной даты.
"Я думаю, потому что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду. По состоянию на 25 января парламент получил лишь часть документов. Выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому они в соответствии с законодательством будут осенью", – рассказал Тимошенко
До следующих выборов мэра Харьковом будет руководить секретарь горсовета Игорь Терехов.
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Геннадий Кернес умер - о чем ранее писал Главред:
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс. Харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
- Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у него отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
- 21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города Геннадия Кернеса.
- Похороны Кернеса состоялись в среду, 23 декабря. В церемонии прощания с Кернесом в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета, приняли участие около 110 тысяч жителей города.
- Перед гражданской панихидой состоялось отпевание Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе.
- Похоронили Кернеса на городском кладбище Харькова №2.