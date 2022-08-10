У Зеленского назвали "дешевым спектаклем" намерения России обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС

Подоляк / Генштаб ВСУ, УНИАН

Россия пытается в стенах ООН обвинить Украину в обстрелах Запорожской АЭС.

Как написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Москве не удастся этого сделать.

По словам Подоляка, Россия проводит провокации на крупнейшей в Европе атомной станции, минирует ее территории и обстреливает из нее города.

Однако в своих преступных действиях РФ стремится обвинить украинских военных.

"Кремль хочет инициировать очередное дешевое представление в стенах ООН, но забывает: мир не работает по правилам российского телевидения", - написал он.

Стоит отметить, что Россия обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание 11 августа, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.

Оккупанты на Запорожской АЭС

Это уже не первый случай, когда оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизни огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

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