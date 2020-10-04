У Зеленского оценили вероятность назначения Тищенко в ТКГ по Донбассу

Тищенко не будет назначен в ТКГ по Донбассу - Ермак / УНИАН

Назначение нардепа от Слуги народа Николая Тищенко в украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу не рассматривается. Решение о том, кем нужно будет заменить ушедшего в отставку Витольда Фокина, будет приниматься лично Леонидом Кравчуком.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, к информации о возможном назначении Тищенко можно относиться разве что как к анекдоту.

"Если относиться к этому как к анекдоту. На самом деле такой вопрос даже не рассматривался", - сказал Ермак, который приходится кумом Тищенко.

Глава ОП полагает, что такие разговоры возникли после того, как в Сети появилась фотография Николая Тищенко с главой делегации Киева в Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонидом Кравчуком.

Как утверждает Ермак, решение о кандидатуре на замену уволенному Фокину, который был заместителем главы украинской делегации, будет принимать лично Леонид Кравчук.

"Если он (Кравчук) посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился, он самостоятельно будет принимать это решение. Пока этот вопрос на повестке дня не стоит, - подчеркнул Андрей Ермак.Читайте такжеСкандал с назначением Фокина в ТКГ: у Зеленского расставили точки над "і"

Отставка Витольда Фокина