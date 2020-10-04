У Зеленского оценили вероятность назначения Тищенко в ТКГ по Донбассу

Решение о замене Витольду Фокину будет принимать лично глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук.
Назначение нардепа от Слуги народа Николая Тищенко в украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу не рассматривается. Решение о том, кем нужно будет заменить ушедшего в отставку Витольда Фокина, будет приниматься лично Леонидом Кравчуком.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, к информации о возможном назначении Тищенко можно относиться разве что как к анекдоту.
"Если относиться к этому как к анекдоту. На самом деле такой вопрос даже не рассматривался", - сказал Ермак, который приходится кумом Тищенко.
Глава ОП полагает, что такие разговоры возникли после того, как в Сети появилась фотография Николая Тищенко с главой делегации Киева в Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонидом Кравчуком.
Как утверждает Ермак, решение о кандидатуре на замену уволенному Фокину, который был заместителем главы украинской делегации, будет принимать лично Леонид Кравчук.
"Если он (Кравчук) посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился, он самостоятельно будет принимать это решение. Пока этот вопрос на повестке дня не стоит, - подчеркнул Андрей Ермак.Читайте такжеСкандал с назначением Фокина в ТКГ: у Зеленского расставили точки над "і"
Отставка Витольда Фокина
- Первый премьер-министр Украины, политик Витольд Фокин был назначен заместителем главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу 18 августа указом президента Владимира Зеленского.
- После его назначения в прессе стали появляться материалы с неоднозначными высказываниями Фокина по вопросам российско-украинского конфликта.
- Фокин дал интервью изданию Страна.UA, в котором заявил, что Киев должен предоставить особый статус всем районам Донбасса и объявить всеобщую амнистию. Он подчеркнул, что это личное мнение политика. Как позже уточнил Фокин, под "особым статусом" он подразумевал особую экономическую зону на Донбассе, а амнистия не касается лиц, совершавших военные преступления.
- 29 сентября на заседании Комитета Рады по вопросам государственной власти Витольд Фокин заявил, что не видит войны Украины с Россией на Донбассе и сделал ряд других скандальных заявлений.
- 30 сентября президент Владимир Зеленский вывел Фокина из состава делегации Киева в ТКГ по Донбассу.