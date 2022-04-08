У Зеленского ответили на предложение РФ сделать Беларусь одной из стран-гарантов

Михаил Подоляк / ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение России включить Беларусь в страны-гаранты безопасности Украины.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, такие заявления являются странными, учитывая роль белорусской стороны в российской агрессии против нашей страны.

Советник главы ОП напомнил о том, что в переговорном процессе участвуют две стороны и каждая из сторон имеет право на свои позиции.

"Беларусь предложена только российской стороной к обсуждению. Несколько странное предложение, учитывая роль Беларуси в российской агрессии. Тем не менее, у РФ и Беларуси союзнические отношения и именно поэтому Россия путем союзника пытается хоть какие-то дополнительные условия выставить и усилить свои позиции", - добавил Подоляк.

Что предложили в РФ

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настаивал, что Беларусь должна быть в перечне стран, которые предоставят гарантии безопасности для Украины.

"Мы предложили, чтобы среди таких стран-гарантов обязательно была Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный перечень стран-гарантов, согласовуются", - сказал он.

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