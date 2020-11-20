У Зеленского припугнули судей КСУ созданием "списка Магнитского"

Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг КСУ / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Конституционного суда.

В ОП считают, что если для сохранения курса страны на построение прозрачного демократического государства нужен свой "список Магнитского" для украинских судей и олигархов, то его нужно внедрить, подчеркнул он в комментарии Интерфакс-Украина.

"Практически все наши внешнеполитические партнеры заняли очень четкую позицию по последним инициативам президента Зеленского, который в свою очередь категорически против реванша старых непрозрачных форматов. В том же споре с судьями Конституционного суда, которые явно пошли на поводу интересов отдельных политических групп, симпатии всех без исключения западных институтов на стороне Владимира Александровича. Об этом многократно прямо было сказано", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП обратил внимание на опубликованную крайне жесткую редакционную колонку издания Washington Post, в которой "четко заявлена базовая позиция: западные политические элиты должны максимально поддержать украинского президента и позволить ему удержать курс на прозрачное демократическое украинское государство".

"Если для этого нужен свой "список Магнитского" для украинских судей и олигархов, то такой санкционный список немедленно должен быть создан", - добавил Подоляк.

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