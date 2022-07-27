У Зеленского призвали оккупантов бежать или учиться плавать: Антоновский мост напоминает "решето"

ВСУ обстреляли Антоновский мост, оккупантам посоветовали бежать / Коллаж фото ОПУ, Вверх, скриншот

Украинские военные мощно ударили по Антоновском мосту на Херсонщине через Днепр. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал советы оккупантам, как покинуть Украину и выжить. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Подоляк посоветовал российским оккупантам научиться плавать или уже бежать из Херсона.

"Редкая птица вылетит из середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством ru-ПВО, что перехватывает ua-ракеты, но от реальности не убежишь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или оставить Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", - написал Подоляк.

В сети появилось видео, на котором видно, на сколько сильно украинская артиллерия повредила мост. Теперь эстакада напоминает решето.

Удары по Антоновскому мосту на Херсонщине

Напомним, ночью начала появляться информация о том, что ВСУ еще раз обстреляли Антоновский мост на Херсонщине. Позже это подтвердил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что эстакада была существенно повреждена. Оценить степень повреждений возможности не было. Он добавил, что оккупантам потребуется очень много времени и ресурсов на восстановление моста.

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Представительница сил Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что мост стал непригодным для использования ведь украинская артиллерия сработала ювелирно и филигранно.

Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.

Позже стало известно, что ВСУ взяли Антоновский мост под огневой контроль.

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