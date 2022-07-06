У Зеленского сделали заявление по поводу возможного участия Путина на саммите G20

Михаил Подоляк / ОПУ

Заявления МИД России об участии их президента в саммите G20 - это элемент информационной войны.

Как заявил советника главы ОП Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона, Украина же свою позицию выскажет, когда организаторы объявят окончательный состав участников саммита.

Подоляк убежден, что заявление российского МИД - это манипуляция и провокация со стороны России.

"Эти заявления МИД России-это элемент информационной войны. Были заявления определенного количества политиков других стран о том, что не является приемлемым участие Путина в любом международном мероприятии подобного уровня. Посмотрим, как будут дальше развиваться события", - сказал он.

Советник главы ОП Украины добавил, что Украина свою позицию выскажет, когда организаторы объявят окончательный состав участников G20.

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Саммит G20

В Индонезии в ноябре 2022 года пройдет саммит G20. На саммит президента Владимира Зеленского пригласил лично президент Индонезии.

После масштабного вторжения войск РФ в Украину президент США Джо Байден заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки".

"Большая двадцатка" существует с 1999 года. В ее состав входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

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