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У Зеленского жестко отреагировали на решение Верховного суда по иску Тупицкого

4 февраля 2021, 00:23

Подоляк подчеркнул, что указ об отстранении Тупицкого абсолютно законный.

В Офисе президента призвали к отставке Тупицкого / Reuters

В Офисе президента отреагировали на решение Верховного суда не открывать дело из-за отстранения главы КСУ Александра Тупицкого.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал Тупицкому признать, что он больше не может быть главой КСУ.

"Верховный суд отказал Александру Тупицкому, даже не стали открывать производство. Вообще Тупицкий очень некрасиво мечется, пытаясь хоть как-то переиграть ту реальность, в которую он сам себя завел. Этически он уже не может быть ни председателем Конституционного Суда, ни судьей Конституционного Суда. Это понятно для общества и для юридического сообщества", – считает Подоляк, пишет 24 канал.

По мнению советника руководителя ОПУ, лучше всего будет, когда это поймет и сам одиозный судья. Оптимальный выход – отставка.

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Подоляк подчеркнул, что указ об отстранении Тупицкого абсолютно законный. Ведь деятельность Тупицкого не соответствовала тому, каким на самом деле должен быть судья.

Отметим, 3 февраля Верховный суд Украины отказался рассматривать иск Александра Тупицкого об отстранении его от должности. В ВСУ отметили, что несоответствие указов президента Конституции может рассматривать только Конституционный суд.

Дело Тупицкого – о чем ранее сообщал Главред:

  • 28 декабря глава КСУ Александр Тупицкий был вызван на допрос в генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
  • Тупицкий на вызов не явился, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении судьи от занимаемой должности в связи с уголовным производством.
  • Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ, согласно которому глава КСУ Александр Тупицкий временно отстраняется от исполнения своих полномочий на 2 месяца.
  • 5 января в КСУ провели заседание и сделали заявление о том, что Зеленский не имел права на отстранение Тупицкого. Согласно версии инстанции, отстранить главу Конституционного суда можно только в случае отстранения судьи, его задержания или заключения под стражу.

Верховный суд Украины Михаил Подоляк Александр Тупицкий
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