'У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом': Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Зеленский обратил внимание на отличие праздника в этом году: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами.

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством / Фото ОП

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев и христиан западного обряда со светлым праздником Рождества. Он заявил, что этот праздник в 2022 году с горьким привкусом, но это и возможность загадать единственное желание, о котором мечтают все украинцы. Об этом глава государства заявил под своего традиционного вечернего обращения.

По словам главы государства, традиционный дух Рождества в этом году украинцы чувствуют иначе. Война, взрывы и выстрелы загоняют людей в уныние.

"Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом, возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы. И не так громко и вдохновляюще могут раздаваться рождественские колокольчики. Из-за сирен воздушной тревоги, или - еще хуже - выстрелов или взрывов", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что путь украинцев освещает правда, которую наш народ защищает.

"У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом. Зло разбивается об эту броню как о каменную стену. Мы видели это не раз. Мы выдержали в начале войны, выдержали атаки, угрозы, ядерный шантаж, террор, ракетные удары. Выдержим и эту зиму, потому что знаем, за что боремся. Мы идем вперед сквозь тернии к звездам, зная, что ждет в конце пути. Бог - справедливый судья, что добро награждает, а зло наказывает", - сказал украинский гарант.

Зеленский также обратил внимание на отличие праздника в этом году: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами.

"Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. Мы загадаем желание. Одно на всех. И почувствуем радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. Мы будем отмечать свои праздники! По-прежнему. Мы будем улыбаться и радоваться. По-прежнему. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами. Христос родился! Славим Его!" - сказал президент.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к ракетному обстрелу Украины во время новогодних и рождественских праздников. Он добавил, что оккупанты презирают любые ценности.

"В праздничное время, которое приближается, российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и берегите друг друга", - сказал Зеленский.

Ранее президент также предупреждал, что российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Украинский гарант призвал украинцев воспринимать серьезно все предупреждения от украинского военного командования и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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