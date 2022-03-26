Убегала от войны: в Мариуполе российский оккупант выстрелил в лицо ребенку

Мариуполь / reuters, CNN

Российские оккупанты воюют не только с ВСУ но и с детьми. Войска Путина в Мариуполе выстрелили в лицо 11-летней девочке.

Как сообщает британское издание CNN, пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка.

Девочка сейчас находится в больнице и идет на поправку.

По словам журналистов, несовершеннолетняя пострадавшая сейчас едва может ходить.

Что случилось с ребенком и семье

16 марта девочка вместе с мамой, сестрой и бабушкой пытались покинуть Мариуполь, где с самого начала войны идут жесткие бои.

Они сели в автомобиль к двум незнакомым людям, которые помогали с эвакуацией, и поехали в направлении села Васильевка.

По дороге они наткнулись на русских оккупантов, без предупреждения открывших огонь по авто.

После того, как они заметили окровавленного ребенка на заднем сиденье, они разрешили отвезти девочку в больницу в Токмак Запорожской области.

В больнице находится много пострадавших от обстрелов детей. Для их безопасности работники забаррикадировали все окна мешками с песком.

Ранее сообщали, что из-за войны в Мариуполе люди начали умирать от голода. Горсовет призывает спасти местных жителей.

Российские оккупанты насильно вывозят в Россию тысячи жителей города Мариуполь, что на Донетчине. Под незаконную депортацию уже попали около 15 тысяч мариупольцев.

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