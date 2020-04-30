"Этот разговор мне нах*р не нужен": под Харьковом убийца дочки устроила истерику в суде

Убийца собственной дочери устроила истерику в суде / Фото: скриншот

Жительница Харьковской области Татьяна Пьянова, которая бегала по городу обнаженной и с головой собственной дочери в пакете, на суде запрещала полицейским к ней прикасаться, поскольку "они ее не рожали".

Видео опубликовала в Facebook журналистка Анна Юрченко. В роликах можно увидеть, как задержанная кричала на судью и отказалась слушать информацию, которую он озвучивал в зале суда.

Женщина говорила сумбурно, назвала свою дочь "ошибкой молодости" и заявила, что не признает никаких приговоров, поскольку ее ждет "Божий суд". Она постоянно хамила судье, правоохранителям и журналистам, переходила на крик, отказывалась слушать какие-либо доводы.

На любое заявление в свой адрес задержанная реагировала агрессивно и вела себя, как психически больной человек.

Ранее соседи рассказали детали о матери-убийце.

Напомним, жительница села Подворки Харьковской области, которую задержали с отрезанной головой своей дочери, ранее не проявляла признаков неадекватного поведения.