Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летний подросток был пьян

Погибшая Мирослава Третьяк / Фото Нацполиции

13-летний подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки Мирослав Третьяк в Старом Салтове под Харьковом, в момент совершения преступления был в состоянии опьянения.

На момент убийства мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в постановлении Волчанского суда.

Отмечается, что 28 июля около 23:50 в помещении заброшенного здания было обнаружено тело 6-летнего Мирославы Третяк, которая пропала несколько часов назад, с явными признаками насильственной смерти — обнаружены телесные повреждения головы девочки и раны на лице.

Сотрудники полиции осмотрели прилегающую территорию и в 300 метров от заброшенного здания нашли вещи девочки: тапочки, трусики, шорты и серьгу, следы крови на траве и фрагмент кирпича со следами крови.

Также следователи изъяли из дома подозреваемого вещественные доказательства, указывающие на то, что по возвращении домой 13-летний подросток постирал свои вещи — шорты и футболку и таким образом смывал следы крови.

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Во время допроса подросток в присутствии матери признался в убийстве.

"Досудебным расследованием установлено, что 28 июля 2021, в период времени с 16:00 до 18:00, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении заброшенного здания, где на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, имея умысел на противоправное причинение смерти другому человеку, умышленно нанес потерпевшему не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы, а именно левой и правой ушных раковин, затылочной области, в результате девочка от полученных травм скончалась на месте совершения уголовного преступления", — говорится в постановлении суда .

В постановлении отмечается, что вина подростка подтверждается собранными по уголовному производству доказательствами.

Сам подросток подтвердил на судебном заседании, что действительно 28 июля 2021 года находился с малолетней Мирославой в помещении заброшенного здания в поселке Старый Салтов, которое расположена неподалеку от их дома, и там наносил ей телесные повреждения, а затем оставил ее без сознания и пошел к себе домой.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли около 23:50.