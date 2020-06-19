Убийство Гандзюк: суд избрал меру пресечения Мангеру

Мангера арестовали / УНИАН

В Киеве 18 июня Печерский районный суд арестовал главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации смертельного нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Как сообщают активисты в соцсетях по итогам судебного заседания, судья Татьяна Ильева арестовала Мангера до 28 июля без права внесения залога.

После многочисленных отводов, ходатайств и попыток адвокатов Мангера избежать ответственности - суд начал рассмотрение дела по существу только вечером 18 июня. А уже утром 19 июня истекал срок его содержания, поэтому адвокаты все время пытались заявить отвод судье и прокурорам, чтобы затянуть время. Активисты устроили акцию протеста у здания суда.

Прокуратура ходатайствовала об аресте Мангера из-за угроз свидетелям по делу, которые последовали после того, как стороны ознакомилась с материалами дела по окончанию следствия. Прокуратура считает, что к угрозам причастен Мангер, поэтому попросила изменить меру пресечения на безальтернативный арест.

Как известно, до сегодняшнего дня Мангер находился под мерой пресечения в виде залога.

Напомним, 16 июня судебное заседание по изменению меры пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, было перенесено в связи с ходатайством защиты подсудимого об отводе судьи.

Как ранее сообщалось, Алексей Левин, которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, знал, что находится в розыске и тщательно скрывался. Правоохранители смогли его вычислить после того, как получили доступ к его перепискам в мессенджерах.