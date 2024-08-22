Убийство Ирины Фарион: во время обыска по делу найден пистолет с патронами

Во время обыска по делу убийства Фарион было найдено огнестрельное оружие.

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Суд арестовал оружие, найденное во время обыска / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скриншот из видео

Во время последнего обыска по делу убийства Ирины Фарион правоохранители нашли пистолет и патроны. Адрес квартиры скрыт.

Об этом говорится в судебном постановлении о наложении ареста.

Пока неизвестно, именно из арестованного пистолета стреляли в Ирину Фарион. Однако, что интересно, найденные патроны калибра 9 мм соответствуют тем, которыми попали в Ирину Фарион.

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Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Как указано в судебном постановлении, во время очередного обыска, который провели 14 августа, правоохранители нашли:

мобильные телефоны IPHONE 11 и IPHONE 7 с сим-картами,

планшет марки Lenovo,

пистолет Форт 12-Р с магазином 12 патронов 9 ПА, 138 патронов 9ПА,

наждачная бумага, сверла, отвертки, штангенциркуля,

4 пружины, 3 протирки, 1 шомпол,

2 книжечки,

1 пару красных перчаток,

3 резиновых шарика,

две коробки марки Sara,

коробки от мобильных телефонов.

Ранее на месте преступления правоохранители нашли гильзу от пули калибром 9х18 мм. Следствие предполагало, что выстрел был произведен из переделанного стартового пистолета.

Убийство Ирины Фарион Убийство Ирины Фарион совершено 19 июля 2024 года в 19:30 во Львове на улице Томаша Масарика - ее ранил неизвестный в затылок с применением огнестрельного оружия.

В 23:30 по местному времени языковед умерла в больнице.

Похороны Ирины Фарион состоялись 22 июля 2024 года.

25 июля в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве - Вячеслав Зинченко.

Сейчас парень находится под стражей, следствие считает его исполнителем преступления.

Следствие рассматривает две версии мотивов убийства: "общественная, политическая деятельность" и "личная неприязнь".

Утверждают, что убийца или его сообщник больше недели следил за домом, в котором жила Фарион, и тщательно спланировал нападение.

Убийство Ирины Фарион - последние новости

Напомним, что 26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому. Его будут держать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Накануне суд дал ответ, откроет ли дело против дочери Фарион. Галицкий районный суд Львова рассмотрел жалобу адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он через суд добивался открытия дела против ее дочери. Причиной стали якобы угрозы в адрес его клиента.

Дочь Фарион ранее высказалась о вероятном убийце. Дочь Фарион отметила, что хотела увидеть человека, который убил ее маму. По ее словам, для нее главное было - поговорить с вероятным убийцей, чтобы потом "иметь, что сказать своим детям". София Лицо отметила, что Зинченко ведет себя слишком самоуверенно и не демонстрирует никакого чувства вины за совершенное преступление.

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