Убийство Шеремета: Геращенко рассказал, когда результаты следствия уйдут в суд

Замруководителя МВД Антон Геращенко / УНИАН

Расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года в Киеве закончено. Материалы по нему будут переданы в суд до конца первого полугодия 2020 года.

Соответствующее сообщение в интервью порталу Сегодня озвучил Антон Геращенко ‒ заместитель руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова

"Мы считаем, что у полиции было достаточно оснований предъявить подозрения тем лицам, которых мы подозреваем в разведке на месте подкладки бомбы и подкладке. Задержанных лиц мы считаем лишь исполнителями. Организаторы пока не найдены. Задержанные отказываются сотрудничать со следствием. Они не дают никаких показаний, отказались от прохождения полиграфа. […] Далее дело планируется к передаче в суд, до конца первого полугодия", – расказал он.

Напомним, ранее адвокат Леонид Маслов рассказал о том, что украинские правоохранители изменили формат подозрения двум фигурантам дела об убийстве летом 2016-го журналиста Павла Шеремета ‒ ветерану АТО и рок-музыканту Андрею Антоненко (псевдоним Riffmaster), а также врачу-педиатру Юлии Кузьменко. Антоненко теперь следователи считают не организатором, а исполнителем убийства, а Кузьменко ‒ соучастницей в закладывании взрывчатки под авто, в котором сидел Шеремет.