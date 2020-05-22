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Убийство Шеремета: Геращенко рассказал, когда результаты следствия уйдут в суд

22 мая 2020, 19:00

По словам Антона Геращенко, все задержанные по делу об убийстве Павле Шеремета отказываются сотрудничать со следствием.

Геращенко
Замруководителя МВД Антон Геращенко / УНИАН

Расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года в Киеве закончено. Материалы по нему будут переданы в суд до конца первого полугодия 2020 года.

Соответствующее сообщение в интервью порталу Сегодня озвучил Антон Геращенко ‒ заместитель руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова

"Мы считаем, что у полиции было достаточно оснований предъявить подозрения тем лицам, которых мы подозреваем в разведке на месте подкладки бомбы и подкладке. Задержанных лиц мы считаем лишь исполнителями. Организаторы пока не найдены. Задержанные отказываются сотрудничать со следствием. Они не дают никаких показаний, отказались от прохождения полиграфа. […] Далее дело планируется к передаче в суд, до конца первого полугодия", –  расказал он.

Напомним, ранее адвокат Леонид Маслов рассказал о том, что украинские правоохранители изменили формат подозрения двум фигурантам дела об убийстве летом 2016-го журналиста Павла Шеремета ‒ ветерану АТО и рок-музыканту Андрею Антоненко (псевдоним Riffmaster), а также врачу-педиатру Юлии Кузьменко. Антоненко теперь следователи считают не организатором, а исполнителем убийства, а Кузьменко ‒ соучастницей в закладывании взрывчатки под авто, в котором сидел Шеремет.

Антон Геращенко Павел Шеремет Арсен Аваков убийство Андрей Антоненко
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