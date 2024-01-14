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Удар по аэродрому в Саках: уничтожен заместитель комполка – подполковник ВКС РФ

Алексей Тесля
14 января 2024, 15:57
Александр Чернобрывый был заместителем командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка российских войск.
Чернобрывый
ВСУ уничтожили Александра Чернобрывого / Коллаж: Главред, Фото: Telegram А.Штефана, Pixabay

Стали известны новые подробности удара по военному аэродрому "Саки" 6 января 2024 года в захваченном РФ Крыму.

В ходе атаки был уничтожен заместитель командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка российских войск подполковник Александр Чернобрывый, рассказал в офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

По некоторым данным, вместе с российским офицером ликвидированы еще три оккупанта, отмечает "Штирлиц"

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Обратим внимание, что Чернобрывый фигурировал на сайте "Миротворец". Он родился в Крыму в 1985 году. Проходил обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище, по окончании которого в 2007 году получил российское гражданство.

Уничтоженный офицер РФ был летчиком Су-24 и Су-30СМ ЧФ. Стал летчиком штурмовой эскадрильи Сакского отдельного штурмового авиаполка, а с 2023 года служил заместителем командира 43 отдельного морского штурмового авиационного полка ВКС России.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму. Николай Олещук сообщил, что Силы обороны ударили по пункту управления на аэродроме Саки, который находится вблизи поселка Новофедоровка на западе Крыма.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек". Уничтоженный оккупант Владимир Попов ("Кедр") был награжден орденами и медалями страны-агрессора.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ. Подполковник Александр Горин командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты.

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ВСУ Саки Анатолий Штефан Штирлиц новости Крыма война России и Украины
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