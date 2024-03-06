Удар по "Сергею Котову": россияне жалуются на большие потери экипажа

Цифры намного выше озвученных ранее ГУР.

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ВСУ атаковали очередной корабль Черноморского флота / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скриншот

В результате удара ВСУ по патрульному кораблю ЧФ "Сергей Котов" ликвидированы по меньшей мере 17 членов экипажа, еще 14 оккупантов считаются "пропавшими без вести", сообщают российские провоенные паблики.

Пропагандисты жалуются, что российское командование "ничего с этими дронами" сделать не может, поэтому якобы рассматривается вопрос о переводе Черноморского флота в Новороссийск.

При этом в Минобороны РФ пропагандистам никак не ответили на вопрос, как Россия собирается бороться с украинскими морскими беспилотниками.

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Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов" Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России. Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота. Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний. Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний. Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия. Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток.

Экипаж: до 80 человек

Уничтожение "Сергея Котова"

5 марта украинские войска атаковали пятью морскими дронами малый патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в Крыму. Судно, по свидетельствам самих оккупантов, в эту ночь несло боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Было ликвидировано 7 членов экипажа и еще 6 оккупантов ранены. В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Как заявил позже спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, на борту уничтоженного корабля РФ "Сергей Котов" был боевой-транспортный вертолет "Ка-29".

Стоимость потопленного корабля составляет около $65 млн.

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