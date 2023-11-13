Ударная группировка РФ может появиться за 3 дня: эксперт описал опасность с севера

РФ научилась быстро перебрасывать личный состав, поэтому в случае планирования нападения с севера сможет за считанные дни сформировать группировку для удара.

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Ударная группировка РФ может появиться за 3 дня/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Сейчас ситуация на границе с Беларусью и Приднестровьем не вызывает беспокойства, там нет большой концентрации войск страны-агрессора России. Однако в случае планирования нападения с этих направлений РФ может очень быстро перебросить туда свой личный состав и сформировать ударную группировку.

Оккупанты нашли способ, как перебросить личный состав за считанные дни. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в интервью OBOZ.UA.

"Белорусская армия находится в местах дислокации. Ее усиления на нашей границе нет. Россиян в Беларуси практически нет. Большинство техники и личного состава выведено в Россию и далее на фронт. Даже оппозиционная сеть "Белорусский гаюн" не фиксирует присутствия россиян в Беларуси в "товарном количестве", – отметил Жирохов.

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В то же время он обратил внимание, что это не означает отсутствия угрозы для Украины с северного направления. По словам военного эксперта, российские оккупанты отработали механизм, как перебрасывать свой личный состав за считанные дни. Для того, чтобы сделать это максимально быстро, они используют военно-транспортную авиацию. И в этом скрывается большая угроза, ведь захватчики таким образом могут сформировать ударную группировку всего за несколько дней.

"Поэтому ударная группировка может быть сформирована в течение 3-4 дней. Конечно, это не останется незаметным для нашей разведки, конечно, мы получим западные разведданные. Поэтому концентрацию войск на этом направлении будет невозможно скрыть", – подчеркнул Жирохов.

Он отметил, что такие действия вражеской стороны не останутся незамеченными и не станут неожиданностью для украинского военного руководства. Эксперт подчеркнул, что украинская армия не прекращает усиливать оборону границы с Беларусью.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что возле Авдеевки 40 тысяч россиян устроили ад на фронте. В районе Авдеевки Россия собрала вокруг 40 тысяч своих военнослужащих, включая офицеров, рядовых, мобилизованных лиц, бывших наемников из ЧВК "Вагнер" и бойцов подразделений "Шторм-z". Ситуация на этом направлении крайне напряженная и серьезная.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ усиливают атаки против важных объектов на оккупированных территориях и в РФ. Украинские войска проводят ударную кампанию, направленную на оккупированный Крым, с лета 2023 года.

Напомним, ВСУ уничтожили редкую российскую систему "Свет-КУ". Это уже третий подтвержденный случай потери россиянами достаточно редкой системы РЭБ "Свет-КУ".

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